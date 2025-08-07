Vietnam fulmina a Camboya 6-0 en primer partido del Campeonato de fútbol de ASEAN

Hai Phong, Vietnam (VNA) – La selección femenina de fútbol de Vietnam comenzó con fuerza en el Campeonato de Fútbol de la ASEAN 2025 (Copa MSIG Serenity 2025), tras imponerse con una victoria contundente 6-0 a Camboya en el estadio Lach Tray, en la ciudad norteña de Hai Phong, el 6 de agosto.

La capitana Hai Yen anotó de penalti, poniendo el marcador 3-0 a favor de la selección femenina vietnamita. Foto: Minh Quyet - VNA

Antes del partido, se preveía que Vietnam superaría ampliamente a su rival tanto en habilidades como en experiencia. Por su parte, Camboya sigue siendo un equipo en desarrollo que aún busca consolidarse en las competiciones regionales.

En el minuto 8, Duong Thi Van abrió el marcador con un impresionante tiro libre desde larga distancia. Apenas tres minutos después, Ngan Thi Van Su amplió la ventaja con una magnífica volea desde fuera del área. Luego, Pham Hai Yen cobró con éxito un penalti en el minuto 12 para poner el 3-0.

Nguyen Thi Van, Truc Huong y Thai Thi Thao completaron la goleada con el cuarto, quinto y sexto gol respectivamente.

La victoria proporciona a Vietnam un impulso psicológico clave antes de sus próximos encuentros de la fase de grupos contra Indonesia y Tailandia.

La Copa MSIG Serenity 2025 se celebra del 6 al 20 de agosto en Hai Phong, con la participación de los ocho equipos más fuertes de la región. El torneo se disputa en formato de liguilla dividida en dos grupos, y los mejores avanzan a las semifinales.

Vietnam integra el Grupo A junto a Tailandia, Camboya e Indonesia. Mientras tanto, el Grupo B está conformado por Filipinas, Myanmar, Australia y Timor-Leste./.