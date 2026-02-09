Vietnam figura entre los principales destinos de jubilación del mundo

París (VNA) – Vietnam ha sido clasificado por primera vez entre los 10 mejores países del mundo para la jubilación, según el ranking de 2026 publicado por el sitio web francés Retraite sans Frontières.

Turistas extranjeros en el casco antiguo de Hoi An. (Fuente: VNA)

La clasificación se produce cuando un número creciente de jubilados europeos, especialmente de Francia, considera residir a largo plazo en el extranjero para mejorar su calidad de vida, disfrutar de un clima favorable y aprovechar mejor sus ingresos por pensión.

De acuerdo con ello, el índice evalúa los destinos sobre la base de 12 criterios, entre los cuales el costo de vida tiene el mayor peso, al representar el 20% de la puntuación total. Otros factores clave incluyen el clima, la calidad de la atención sanitaria, la seguridad, la accesibilidad a los servicios y las condiciones del transporte.

Paul Delahoutre, fundador de Retraite sans Frontières, señaló que vivir en el extranjero puede ayudar a los jubilados a ahorrar entre un 15% y un 50% en los gastos diarios en comparación con permanecer en Francia. Las políticas fiscales, especialmente los incentivos para los ingresos por pensiones extranjeras, también se consideran un factor importante en la elección del destino.

Vietnam ocupó el noveno lugar en la lista de 2026, obteniendo altas calificaciones por su costo de vida asequible, su entorno diverso y su sistema de salud e infraestructura urbana en constante mejora. Aunque el costo de vida puede ser ligeramente superior al de algunos otros destinos asiáticos, el país es considerado como una combinación equilibrada de asequibilidad, condiciones de vida y potencial de desarrollo a largo plazo.

Portugal mantuvo el primer puesto, gracias a un costo de vida aproximadamente un 15% inferior al de Francia, su proximidad geográfica y su infraestructura bien desarrollada. España se ubicó en segundo lugar, seguida de Grecia, Tailandia, Mauricio, Marruecos, Túnez, Senegal e Indonesia.

Los expertos recomiendan que los jubilados dediquen tiempo a visitar y evaluar las condiciones de vida, la atención sanitaria, la seguridad y la integración comunitaria antes de tomar una decisión de reubicación a largo plazo.

El debut de Vietnam en el top 10 refleja el creciente atractivo del país del sudeste asiático para los jubilados internacionales, en medio de una tendencia mundial en alza de jubilación transfronteriza./.