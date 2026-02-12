Vietnam expresa simpatía a Mozambique por consecuencias de inundaciones

Una zona afectada por inundaciones en la provincia de Maputo, Mozambique, el 12 de enero de 2026 (Foto: Xinhua/VNA)

Ante las graves pérdidas humanas y materiales ocasionadas por las recientes inundaciones prolongadas en Mozambique, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, envió una carta al titular del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) y presidente de la República, Daniel Francisco Chapo.



En la misiva, To Lam afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam permanecen siempre al lado del Partido, el Estado y el pueblo de Mozambique en los momentos difíciles, y anunció una ayuda de 100.000 dólares para contribuir al alivio de las secuelas del desastre natural.



En esta ocasión, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, también remitió un mensaje de solidaridad al presidente Daniel Francisco Chapo, compartiendo las dificultades y desafíos que enfrenta el país africano y expresando sus mejores deseos para que el pueblo mozambiqueño recupere pronto la estabilidad en las zonas afectadas./.