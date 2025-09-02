Vietnam exhibe su poderío naval en histórico desfile conmemorativo del 80.º Día Nacional

Hanoi (VNA) – Vietnam celebró esta mañana su primer desfile naval a gran escala para conmemorar el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional (2 de septiembre).

Submarinos de la clase Kilo listos para el desfile (Foto: VNA)

El espectáculo tuvo lugar frente a la base militar de Cam Ranh, en la provincia costera central de Khanh Hoa. Participaron la Armada Popular, la Guardia Costera, la Guardia Fronteriza y la milicia marítima permanente, que desplegaron un impresionante arsenal de buques y equipos modernos. Estas fuerzas son el núcleo de la estrategia de Vietnam para afirmar y defender su soberanía sobre mares e islas.



Las imágenes del desfile se transmitieron en directo a la emblemática plaza Ba Dinh de Hanoi, donde se desarrollaba la ceremonia principal con la presencia de líderes del Partido y del Estado, funcionarios, invitados extranjeros y representantes de distintos sectores sociales.



El evento, denominado Misión A80, mostró la transformación de la fuerza naval vietnamita: de una flota incipiente con lanchas motoras armadas a una moderna potencia marítima equipada con aeronaves y buques de guerra avanzados. En la exhibición destacaron submarinos de la clase Kilo, fragatas Gepard, corbetas lanzamisiles, buques de patrulla multifunción, hidroaviones y aeronaves de patrulla marítima, reflejando la estrategia de Vietnam de reforzar sus defensas en la nueva era.

Una flota de hidroaviones DHC-6 y helicópteros antisubmarinos Ka-28 en el desfile. (Foto: VNA)

Entre las piezas más llamativas figuró el hidroavión DHC-6, conocido como el “ojo en el cielo” de la aviación naval, capaz de despegar y aterrizar en el agua para cumplir misiones de vigilancia, reconocimiento, evacuación médica y búsqueda y rescate.



También destacó el helicóptero antisubmarino Ka-28, dotado de motores de turbina, sistemas de navegación avanzada y guerra antisubmarina, que le permiten detectar y neutralizar submarinos y buques de superficie en cualquier condición meteorológica, las 24 horas del día.



La destreza submarina se exhibió con el Kilo 636, apodado el “agujero negro del océano” por su gran sigilo. Este submarino diésel-eléctrico, armado con misiles de crucero, es capaz de atacar objetivos marítimos y terrestres evitando defensas aéreas, consolidándose como símbolo del poder naval de Vietnam.



Las fragatas de misiles guiados Gepard 3.9, de alta velocidad y resistencia, mostraron la capacidad del país para contrarrestar amenazas en mar, aire y tierra, incluso en condiciones adversas.

Fragatas antisubmarinas clase 159 en el desfile. (Foto: VNA)

Junto a ellas se presentaron la fragata antisubmarina clase 159, equipada con cañones AK-726, lanzatorpedos y cargas de profundidad; la corbeta lanzamisiles 1241RE, con velocidad máxima de 43 nudos y gran capacidad de combate rápido; y el buque lanzamisiles de ataque rápido 1241.8, apodado “el buque relámpago”, capaz de rastrear simultáneamente hasta 15 objetivos.

El cañonero TT-400TP, con autonomía de 30 días y alcance de 2200 millas náuticas, aportó potencia de fuego contra objetivos marítimos, aéreos y costeros.



La Guardia Costera, por su parte, desplegó buques de patrulla multifunción, armados y con sistemas de larga duración, responsables de la aplicación de la ley, la protección de la soberanía, las operaciones de búsqueda y rescate, y la diplomacia de defensa, incluida la gestión de incidentes con embarcaciones extranjeras en aguas vietnamitas.



La Fuerza de Vigilancia Pesquera presentó los buques KN-290 y KN-390, modernos navíos multipropósito con avanzados sistemas de mando y comunicaciones. Su misión es apoyar a los pescadores, combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y garantizar el cumplimiento de la normativa marítima.



Finalmente, la Guardia Fronteriza participó con lanchas patrulleras de alta velocidad SPA 4207, utilizadas en misiones de seguridad costera, rescate y vigilancia. La milicia marítima complementó el dispositivo con embarcaciones listas para el combate, patrullas, reconocimiento y apoyo logístico.



El histórico desfile naval mostró la cohesión y la determinación de Vietnam de proteger de manera integral sus mares e islas./.