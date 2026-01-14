Vietnam entrega obsequios a 5,88 millones de habitantes por XIV Congreso del PCV y Tet

Las autoridades del distrito de Phu Loi, Ciudad Ho Chi Minh, entregan obsequios a los beneficiarios en sus hogares. (Foto: VNA)

Hasta el 31 de diciembre de 2025, un total de 5,88 millones de personas recibieron obsequios con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Tet (Nuevo Año Lunar) 2026.



De los beneficiados, más de 1,55 millones prestaron servicios a la revolución y más de 4,33 millones reciben asistencia social y pensiones sociales. El regalo para cada persona es de 400 mil dongs, equivalente a 15,38 dólares.



La entrega de regalos se realiza de manera sincrónica y puntual en un ambiente alegre y entusiasta para dar la bienvenida al XIV Congreso Nacional del Partido y al Tet 2026. El objetivo de esta iniciativa es expresar gratitud y mostrar la atención especial del Partido y el Estado a quienes han prestado servicios meritorios a la revolución, y brindar asistencia oportuna a los beneficiarios de la asistencia social y los jubilados.



Según la Resolución 418/NQ-CP, los destinatarios de las donaciones del Partido y del Estado incluyen a las personas que han prestado servicios meritorios a la revolución, según lo estipulado en la Ordenanza sobre Trato Preferencial al respecto; los beneficiarios de la asistencia social, según lo estipulado en el Decreto Gubernamental n.º 20/2021/ND-CP; los jubilados sociales, según lo estipulado en el Decreto n.º 176/2025/ND-CP; incluyendo a los huérfanos, infantes sin tutores o personas en orfanatos.



Basándose en la Resolución, el Primer Ministro de Vietnam emitió la Decisión No. 2814/QD-TTg complementando el presupuesto central con más de 96,6 millones de dólares a 34 provincias y ciudades para proporcionar obsequios a las personas.



Con el fin de implementar el plan de manera coordinada, unificada, sencilla, conveniente, oportuna y precisa, de conformidad con la normativa, el Ministerio de Finanzas ha emitido directrices para las localidades sobre la contabilidad y el financiamiento de los obsequios.



Mientras, el Ministerio del Interior ha emitido documentos de orientación para las localidades sobre los destinatarios elegibles de los obsequios, de acuerdo con la Resolución n.º 418/NQ-CP./.