Vietnam entre los tres destinos asiáticos al que más regresan turistas internacionales, según Agoda

Hanoi (VNA) – Vietnam ha sido reconocido como uno de los tres países asiáticos que más turistas internacionales atraen y que además deciden regresar, según un nuevo ranking publicado por la plataforma de viajes en línea Agoda.



Vietnam, entre los principales destinos turísticos asiáticos. (Fuente: VNA)



El “Ranking de Visitantes que Regresan 2025” de Agoda, elaborado a partir de datos de reservas del primer semestre del año, ubicó a Vietnam en el tercer puesto, solo por detrás de Japón y Tailandia.



Por su parte, Da Nang debutó entre las 10 ciudades asiáticas con mayor tasa de retorno de visitantes, siendo reconocida como la ciudad más atractiva del continente, según la misma plataforma. Este reconocimiento marca un hito importante para esta urbe costera del centro de Vietnam y refuerza aún más el creciente atractivo del país en el mapa turístico de la región.



Los cinco principales destinos en Vietnam con las tasas de retorno más altas en la primera mitad de este año fueron Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi. Mientras que las tres primeras destacan por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y resorts soleados, las dos principales ciudades del país conquistan a los visitantes con su vibrante vida urbana, rica cultura y variada gastronomía local, logrando un equilibrio perfecto entre relajación e inmersión cultural.

Además de Vietnam, el ranking de Agoda también destacó otros destinos asiáticos que mantienen una alta tasa de visitantes recurrentes, como Bangkok (Tailandia), Tokio y Osaka (Japón), Seúl (Corea del Sur), Bali (Indonesia), Taipéi y Hong Kong (China), Kuala Lumpur y Johor Bahru (Malasia). Estas ciudades ofrecen una gran variedad de experiencias, desde lo culinario hasta lo cultural, permitiendo a los viajeros descubrir algo nuevo en cada visita.



Esta reciente clasificación pone de relieve la sólida recuperación del sector turístico en Vietnam y su creciente reputación como un destino que no solo atrae a quienes lo visitan por primera vez, sino que logra que muchos quieran volver.



Solo en julio, Vietnam recibió aproximadamente 1,56 millones de turistas internacionales, elevando el total acumulado en los primeros siete meses del año a 12,2 millones, lo que representa un incremento interanual del 22,5 %, según datos de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT).



El país se ha propuesto atraer entre 22 y 23 millones de visitantes internacionales en 2025, en comparación con los 17,5 millones registrados el año anterior./.