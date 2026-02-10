Vietnam emite serie de sellos y moneda para celebrar Año Nuevo del Caballo

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Corporación Postal de Vietnam, lanzó una serie de sellos y una moneda conmemorativa para celebrar el Año Nuevo del Caballo (Tet).



La serie de sellos “Tet Binh Ngo” consta de dos sellos y una hoja de recuerdo, diseñados por el artista Nguyen Quang Vinh e inspirados en la imagen del caballo en la cultura oriental. Bajo el lema “Ma dao thanh cong” (El caballo viene, el éxito llega), la serie de sellos transmite deseos de un año nuevo dinámico, resiliente y exitoso.



En las creencias tradicionales, el caballo es un animal sagrado que simboliza la lealtad, el vigor, la paciencia y la perseverancia, y también se cree que trae buena fortuna y prosperidad. Inspirándose en este simbolismo, la serie de sellos se presenta en un estilo de arte popular contemporáneo y, por primera vez, presenta la imagen del “Caballo de Nueve Crines Rojas” en los sellos del Tet de Vietnam.



Los sellos representan una pareja de caballos - uno blanco y otro carmesí - que portan tambores festivos para dar la bienvenida a la primavera, simbolizando la armonía del yin y el yang y transmitiendo el mensaje de un nuevo viaje lleno de prosperidad, progreso y éxito.

El conjunto de selló y moneda conmemorativa para celebrar el Año Nuevo del Caballo. (Fuente: nhandan.vn)





La hoja de recuerdo presenta una manada de caballos galopando juntos, resaltada por la imagen de un "caballo de las mil millas" adornado con alas de fénix, expresando deseos de reencuentro, progreso y victoria para el año venidero.



Por su parte, la moneda conmemorativa muestra un caballo solar surcando las nubes, simbolizando nuevas oportunidades y aspiraciones para alcanzar horizontes más amplios.



Emitida en una cantidad limitada, la moneda está dirigida a un público amplio, desde coleccionistas y quienes buscan regalos significativos para el Tet hasta empresas y socios que desean elegir un símbolo de la suerte para celebrar el comienzo del nuevo año./.