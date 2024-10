Vietnam e Irlanda emiten declaración conjunta sobre fortalecimiento de colaboración bilateral

Dublín (VNA)- Vietnam e Irlanda emitieron una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la colaboración bilateral en ocasión de la visita de Estado al país europeo del secretario general del Partido Comunista de presidente de Vietnam, To Lam.

El secretario general del Partido Comunista de presidente de Vietnam, To Lam, sostiene conversaciones con el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins. (Fuente: VNA)



En el marco de su visita, realizada por invitación del presidente irlandés, Michael Higgins, To Lam y el primer ministro Simon Harris mantuvieron una cordial conversación, en la que se pusieron al día mutuamente sobre los acontecimientos internos, analizaron formas de seguir impulsando las relaciones bilaterales e intercambiaron opiniones sobre cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo.



Los dos líderes reconocieron que la visita de Estado es un hito importante después de casi 30 años de relaciones diplomáticas. Afirmaron la importancia de fortalecer aún más las relaciones entre Vietnam e Irlanda. Acordaron trabajar por la prosperidad y el desarrollo inclusivo de ambos países, y por la paz, la cooperación y el desarrollo a nivel mundial, de conformidad con los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.



Sobre el fortalecimiento de la cooperación política, diplomática y de seguridad



Los dos dirigentes reconocieron la importancia de las visitas de alto nivel y los intercambios regulares. Simon Harris acogió con agrado el anuncio del secretario general y presidente To Lam, de que Vietnam planea abrir una Embajada en Irlanda.



Acogieron con satisfacción la creación de un Grupo Parlamentario de Amistad Irlanda-Vietnam, para fomentar un mayor entendimiento entre los parlamentos de ambos países.



Reiteraron la importancia de la cooperación frente a las amenazas a la seguridad y acordaron que los dos países incrementarán los intercambios y promoverán la cooperación en el ámbito de la seguridad cibernética y la prevención del crimen organizado transnacional.



Ambas partes reconocieron la importancia de la promoción de los derechos humanos, teniendo en cuenta las características y la legislación de cada país y sus obligaciones internacionales.



Basándose en la buena cooperación bilateral de los últimos 30 años, saludaron el establecimiento de la nueva Asociación estratégica en materia de educación superior y afirmaron la importancia de construir un marco de asociación integral en el momento adecuado.



Sobre la cooperación en materia de comercio, inversión, desarrollo y otras áreas potenciales



Los dos dirigentes reafirmaron la importancia de la plena aplicación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE)-Vietnam (EVFTA) y analizaron el valor del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA), que contribuirá a unas condiciones favorables de comercio e inversión entre ambos países.



To Lam, agradeció al Gobierno irlandés su programa de cooperación para el desarrollo, que ha ayudado a Vietnam a alcanzar muchos objetivos de desarrollo antes de lo previsto. Simon Harris confirmó el continuo apoyo de Irlanda en áreas como la resiliencia climática, los medios de vida, la acción humanitaria contra las minas, la nutrición, la educación superior y la gobernanza.



Vietnam aprecia enormemente el apoyo de Irlanda en materia de investigación y asistencia técnica en el sector agrícola.



En lo que respecta a la cooperación en materia de ciencia y tecnología, las dos partes se refirieron a la posible colaboración en la promoción de la innovación, la transformación digital, la respuesta al cambio climático, la formación de recursos humanos de alta calidad y otras áreas de interés mutuo.



Coincidieron en el valor de los intercambios culturales y artísticos, la promoción del turismo y los contactos entre personas, con el objetivo de fortalecer el entendimiento mutuo y fomentar la amistad entre los pueblos de los dos países.



Sobre cuestiones internacionales y regionales



Ambas partes se comprometieron a mejorar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros internacionales y regionales, especialmente las Naciones Unidas y el marco ASEAN-UE.



Reafirmaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar de Este, y la importancia de resolver las disputas por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Hicieron hincapié en la necesidad de establecer una paz amplia, justa y duradera en Ucrania, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Destacaron los principios de respeto de la integridad territorial y la soberanía de todos los Estados. Los dirigentes analizaron la situación en Gaza, pidieron un alto el fuego inmediato y un acuerdo sobre la liberación de los rehenes, y subrayaron la necesidad de aumentar drásticamente la asistencia humanitaria.



Los dos dirigentes reconocieron las importantes contribuciones de Irlanda y Vietnam a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y acordaron explorar oportunidades de cooperación futura e intercambio de experiencias./.