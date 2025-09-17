Vietnam destaca compromiso con inversores extranjeros en conferencia en Londres

Londres (VNA) - El Ministerio de Finanzas de Vietnam celebró una conferencia de promoción de inversiones en Londres, subrayando el firme compromiso del país con el fortalecimiento de los lazos económicos y financieros con el Reino Unido.



El ministro de Finanzas, Nguyen Van Thang habla en la cita . Foto: VNA

Panorama de la conferencia. Foto: VNA

El ministro de Finanzas, Nguyen Van Thang (tercero desde la derecha) y otros funcionarios en la conferencia de promoción de inversiones en Londres, el 16 de septiembre. Foto: VNA

Delegados participantes en la cita. Foto: VNA



En el evento, efectuado el 16 de septiembre, el ministro de Finanzas, Nguyen Van Thang, destacó la resiliencia y la visión estratégica de Vietnam, informando que el país ha aprovechado las oportunidades y se ha adaptado con rapidez y flexibilidad para mantener un alto crecimiento y convertirse en uno de los destinos de inversión más atractivos de la región.



Resaltó que Vietnam siempre concede importancia a la cooperación internacional, incluyendo el Reino Unido -un socio estratégico en sectores clave- e instó a las empresas, fondos de inversión e instituciones financieras británicas, así como a sus socios europeos y mundiales, a ampliar la inversión, transferir conocimientos, compartir la experiencia en gestión y apoyar el desarrollo tecnológico y de las finanzas verdes, en aras de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de Vietnam.



El ministro afirmó que el Estado y el Gobierno vietnamitas están decididos a impulsar reformas integrales y sólidas para iniciar una nueva era de desarrollo, centrándose en cuatro avances estratégicos: la reforma integral de la legislación y su aplicación, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, el impulso del crecimiento del sector privado y el avance de la integración internacional.



Vietnam, añadió, sigue priorizando la inversión extranjera directa (IED) de alta calidad para reestructurar las industrias y mejorar la productividad, la tecnología y el valor añadido, a la vez que fomenta la inversión extranjera indirecta a través de su mercado de valores para diversificar las fuentes de capital y fortalecer la estabilidad financiera.Reafirmando el compromiso de Hanoi con los inversores extranjeros, Van Thang afirmó que las políticas gubernamentales buscan garantizar la transparencia, la equidad y un entorno mutuamente beneficioso que promueva la innovación y proteja los derechos de los inversores, convirtiendo a Vietnam en un destino de inversión sostenible y duradero.



Según el funcionario, la economía vietnamita mostró un sólido desempeño durante los primeros ocho meses de 2025. La IED desembolsada alcanzó un estimado de 15,4 mil millones de dólares, un aumento interanual del 8,8% y el nivel más alto para el período enero-agosto en cinco años. Entre los 74 países y territorios con proyectos recientemente autorizados, el Reino Unido es un socio estratégico clave, un importante inversor y el tercer socio comercial más importante de Vietnam en Europa.



Paralelamente al crecimiento de la IED, los mercados de capitales de Vietnam continuaron expandiéndose con fuerza. La capitalización bursátil combinada de acciones y bonos alcanzó el 103,75% del Producto Interno Bruto (PIB) calculado para 2024. El país alberga actualmente mil 600 empresas registradas y cotizadas, incluidas siete con una capitalización bursátil superior a los 10 mil millones de dólares y 61 con una capitalización superior a los mil millones de dólares.



Para agosto de 2025, el índice del mercado bursátil de Vietnam (VN-Index) había aumentado un 33% con respecto al final del año anterior, situándose entre los índices con mejor rendimiento del mundo. El mercado bursátil vietnamita también lideró la liquidez de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un promedio diario de operaciones superior a los 1,1 mil millones de dólares, mientras que el número de cuentas de valores superó los 10 millones, lo que representa aproximadamente el 10% de la población.



Van Thang enfatizó que Vietnam está alineando su marco legal con los estándares internacionales para garantizar un mercado bursátil seguro, transparente y sostenible. En los últimos años, el Ministerio de Finanzas y la Comisión Estatal de Valores han intensificado los programas de promoción de inversiones, manteniendo un diálogo directo con la comunidad financiera global en los principales centros financieros.



Tras el evento, se celebraron una serie de reuniones bilaterales, con prometedoras perspectivas para nuevos proyectos de inversión que impulsarán aún más las relaciones económicas y financieras bilaterales./.