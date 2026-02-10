Vietnam desarrolla el comercio electrónico verde y sostenible

Hanoi (VNA)- Con la entrada en vigor de la Ley de Comercio Electrónico a partir de julio de 2026, los consumidores vietnamitas pueden esperar un mercado de compras en línea seguro, mientras que las empresas legítimas tendrán una base sólida para un crecimiento sostenible.

Vietnam es uno de los mercados de comercio electrónico más dinámicos de la región, ocupando el tercer lugar en el sudeste asiático (2024) y el quinto a nivel mundial en términos de tasa de crecimiento (2022).



El mercado de comercio electrónico de Vietnam alcanzó un tamaño de 31 mil millones de dólares en 2025, con más del 60% de la población participando en compras en línea. Sin embargo, el rápido crecimiento también ha puesto de manifiesto problemas relacionados con productos falsificados, de baja calidad y la falta de transparencia en la información.



Ante esta situación, se espera que la Ley de Comercio Electrónico de 2026 aclare el marco legal y cree un entorno de negocios seguro y sostenible para la industria. La nueva ley reforzará la gestión de transmisiones en vivo (livestream), marketing de afiliados, comercio electrónico transfronterizo, y exigirá que las plataformas extranjeras tengan una presencia legal en Vietnam.



Un aspecto importante es la clasificación clara de los cuatro tipos de plataformas de comercio electrónico, lo que permitirá establecer responsabilidades legales correspondientes.



La ley también exigirá que las plataformas sean transparentes con respecto a la información de los productos, colaboren con las autoridades cuando se detecten infracciones y conserven los datos de transacciones durante al menos tres años.



Además, las plataformas deberán controlar el contenido de los livestreams y eliminar cualquier violación a solicitud de las autoridades competentes.



Además de perfeccionar el marco legal, Vietnam también está enfocando esfuerzos en el desarrollo del comercio electrónico con una orientación "verde, circular y sostenible", con un plan integral para el período 2026-2030. Este es un paso importante para mejorar la competitividad del país y garantizar un desarrollo de calidad en el contexto del comercio electrónico global./.