Vietnam define los hitos clave rumbo a las elecciones del 15 de marzo de 2026

Hanoi (VNA) - Con la vista puesta en la Jornada Nacional de Votación del 15 de marzo de 2026, el Consejo Electoral Nacional delineó el calendario decisivo del proceso, que incluye la distribución de papeletas, el inicio de la campaña electoral, la resolución de quejas sobre candidaturas y el cierre de las reclamaciones del censo.

Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional y miembros a los Consejos Populares es una jornada nacional de votación (Foto: VNA)

Según el cronograma oficial, el 2 de marzo las Juntas Electorales deberán concluir la recepción y entrega de materiales y papeletas a los Comités de Mesa, cumpliendo el plazo legal de 13 días antes de los comicios.

Un día después, el 3 de marzo, comenzará oficialmente la campaña electoral tras la publicación de la lista definitiva de candidatos. La campaña se extenderá por 15 días y concluirá 24 horas antes de la apertura de las urnas.

Posteriormente, el 5 de marzo será la fecha límite para que las autoridades competentes resuelvan las quejas y denuncias vinculadas con los candidatos, mientras que el 10 de marzo concluirá el periodo para atender reclamaciones relacionadas con la inclusión en el censo electoral.

El proceso se enmarca en la Ley que modifica y complementa varios artículos de la normativa electoral, aprobada el 24 de junio de 2025 y vigente desde el 1 de julio del mismo año, la cual introduce ajustes en la organización, los procedimientos y las modalidades de campaña para garantizar mayor coherencia y eficacia en el sistema electoral./.