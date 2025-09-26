Vietnam consolida su papel como País Destacado en World Food India 2025

Nueva Delhi (VNA) – Vietnam reafirma su presencia en el mercado alimentario global al ser reconocido por segunda vez como País Destacado en el World Food India 2025 (WFI 2025), uno de los principales eventos internacionales del sector, que se celebra del 25 al 28 de septiembre en el Centro de Exposiciones Bharat Mandapam, en Nueva Delhi.



El embajador de Vietnam en India, Nguyen Thanh Hai, y funcionarios de los países cortan la cinta inaugural del Pabellón de Vietnam. Foto: Ngoc Thuy - VNA

El embajador de Vietnam en India, Nguyen Thanh Hai, visita los stands. Foto: Quang Trung - VNA



Durante la inauguración del Pabellón de Vietnam, el embajador Nguyen Thanh Hai destacó los esfuerzos de las empresas vietnamitas por promover sus productos en el exterior, especialmente en el mercado indio.



Subrayó que la participación en ferias internacionales no solo abre nuevas oportunidades comerciales, sino que también proyecta la imagen de Vietnam y su gente. Asimismo, reafirmó el compromiso de la Embajada y la Oficina Comercial en apoyar a las empresas vietnamitas interesadas en expandirse en la India.



El consejero comercial Bui Trung Thuong calificó al WFI 2025 como uno de los foros más importantes del mundo en alimentos y bebidas. Aseguró que la participación de Vietnam demuestra su firme voluntad de fomentar el comercio bilateral, especialmente en el sector agroalimentario.



Añadió que el pabellón vietnamita actúa como un puente eficaz para conectar a empresas de ambos países y promover alianzas sostenibles.



El primer ministro indio, Narendra Modi, resaltó en su discurso inaugural que el evento es un espacio clave para la cooperación e innovación, destacando las fortalezas de la India en diversidad, demanda y escala dentro del sector alimentario global.