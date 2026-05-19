Vietnam considera a Croacia un socio prioritario en los Balcanes

El vicepremier y ministro de Defensa, general Phan Van Giang, recibe en Hanoi al ministro croata de Asuntos Exteriores y Europeos, Gordan Grlić Radman. (Foto: VGP)

Vietnam otorga gran importancia a las relaciones de amistad tradicional con los países de la región de los Balcanes, en particular con Croacia, a la que considera un socio prioritario, afirmó el vicepremier y ministro de Defensa, general Phan Van Giang, al recibir hoy en Hanoi al ministro croata de Asuntos Exteriores y Europeos, Gordan Grlić Radman.

Durante el encuentro, Phan Van Giang valoró positivamente los resultados de la cooperación bilateral en ámbitos como la política y la diplomacia, la economía, la cultura, el turismo y los intercambios entre pueblos.



El viceprimer ministro subrayó que Vietnam mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, cooperación y desarrollo, junto con la diversificación y multilateralización de sus relaciones exteriores, así como la política de defensa de “cuatro no”. En este marco, expresó el deseo de ampliar la cooperación en materia de defensa, tanto bilateral como multilateral, sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio compartido, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo.



En cuanto a las futuras orientaciones de cooperación, Phan Van Giang propuso fortalecer el intercambio de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto nivel, promover la firma de acuerdos de cooperación y ampliar la colaboración en formación, industria de defensa, operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como la coordinación en el marco de la cooperación Vietnam–Unión Europea (UE).



Asimismo, señaló que el Ministerio de Defensa de Vietnam está dispuesto a recibir delegaciones croatas para explorar oportunidades de cooperación, así como a acoger a militares croatas para estudiar la lengua vietnamita y participar en cursos internacionales para oficiales en academias militares del país.



En esta ocasión, Phan Van Giang invitó a las empresas croatas a participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026.



Por su parte, el ministro Gordan Grlić Radman expresó su satisfacción por visitar el Ministerio de Defensa de Vietnam coincidiendo con el 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh, y afirmó que Vietnam es un socio importante de Croacia en el Sudeste Asiático.



Asimismo, manifestó el interés de su país en ampliar la cooperación con Vietnam, especialmente en el ámbito de la defensa, de acuerdo con los intereses y necesidades de ambas partes./.