Vietnam conquista el tercer puesto en Copa Asiática de fútbol sub-23

Vietnam conquistó el tercer puesto en la Copa Asiática Sub-23 tras derrotar a Corea del Sur en una dramática tanda de penaltis, gracias al lanzamiento decisivo de Nguyen Thanh Nhan.

La selección sub-23 de Vietnam conquistó el tercer puesto en la Copa Asiática Sub-23 2026. Foto: AFC/VNA

Em el partido disputado ayer en Arabia Saudita, el conjunto vietnamita se adelantó en el marcador gracias a Nguyen Quoc Viet, tras un rápido contraataque, pero Corea del Sur empató con una brillante acción individual de Kim Tae-won.

No obstante, apenas dos minutos después, el delantero Nguyen Dinh Bac volvió a poner en ventaja a Vietnam con un espectacular tiro libre. El propio Dinh Bac también complicó a su equipo al ser expulsado en el minuto 86.

Aficionados celebran la victoria en Hanói. Foto:Hoang Hieu/VNA

En el último minuto del tiempo añadido, Corea del Sur logró nuevamente el empate y forzó la prórroga.

Con solo diez jugadores en el campo, Vietnam soportó una fuerte presión, mientras que el guardameta Cao Van Binh realizó una serie de atajadas decisivas durante el tiempo extra.

Aficionados celebran la victoria en Hanói. Foto:VNA

Con el marcador igualado, el partido se definió desde el punto penal, donde Vietnam mantuvo la calma para derrotar a Corea del Sur y asegurar el tercer puesto, coronando así una actuación resistente y llena de espíritu competitivo frente a la adversidad.

Inmediatamente después de esta emocionante victoria, miles de aficionados vietnamitas salieron a las calles en todo el país para celebrar el histórico logro.

En Hanoi, numerosas avenidas como se vieron abarrotadas de personas, en su mayoría jóvenes, ondeando banderas rojas con la estrella amarilla y coreando "Vietnam, Vietnam" en un ambiente festivo.

En las vías que conducen al céntrico lago Hoan Kiem, la plaza Dong Kinh Nghia Thuc, y las calles Hang Dau, Le Thanh Tong y Tran Hung Dao, multitudes se congregaron con entusiasmo, celebrando y vitoreando la victoria del equipo Sub-23./.