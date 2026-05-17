Vietnam conmemora en Laos el 136 aniversario del natalicio de Presidente Ho Chi Minh

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, y delegados en el Monumento dedicado al presidente laosiano, Kaysone Phomvihane, en la provincia de Savannakhet. (Fuente: VNA)

La Embajada de Vietnam en Laos lanzó recientemente el programa "Volver a las raíces, siguiendo los pasos del Presidente Ho Chi Minh", por motivo de su 136 natalicio de ese héroe revolucionario vietnamita (19 de mayo).



Se trata de una actividad política y cultural de profunda importancia, y también una oportunidad para que las generaciones actuales reflexionen sobre sí mismas y continúen promoviendo el estudio y siguiendo la ideología, la ética y el estilo del Presidente Ho Chi Minh.



En el lugar histórico que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh en la aldea de Xiengvang, distrito de Nongbok, provincia de Khammouane, el Comité del Partido de la Embajada de Vietnam en Laos organizó solemnemente la víspera una ceremonia de ofrenda de flores e inciensos en honor al gran líder del pueblo vietnamita, un amigo cercano del pueblo laosiano.



En el lugar histórico, representantes de los dos países guardaron un minuto de silencio y expresaron su infinita gratitud al Tío Ho, quien, junto con los líderes revolucionarios de Laos, sentó una base sólida para la alianza de combate entre ambas naciones indochinas.



En la ocasión, visitaron el espacio de exposición en el sitio histórico. A través de las valiosas imágenes, los objetos y las conmovedoras historias sobre las actividades revolucionarias del Presidente Ho Chi Minh en Laos bajo el seudónimo de "Thau Chin" a finales de la década de 1920, tuvieron la oportunidad de comprender mejor los sacrificios, las dificultades y la estrecha relación entre el líder y el pueblo anfitrión.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, y delegados ofrecen flores en el Monumento a la Alianza de Combate Vietnam-Laos en la provincia de Khammouane. (Fuente: VNA)

La delegación celebró en el mismo día una solemne ceremonia para depositar flores y ofrecer incienso en el Monumento a la Alianza de Combate Vietnam-Laos en la provincia de Khammouane.



Ante el monumento, los delegados rindieron homenaje a los heroicos mártires que cayeron y sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de ambas naciones.



En nombre de la delegación, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, firmó el libro de visitas, expresando su profunda emoción y gratitud hacia los heroicos mártires.



Con anterioridad, ofrecieron flores e inciensos en el monumento conmemorativo dedicado al Presidente Ho Chi Minh en la provincia de Savannakhet. En 1929, el líder vietnamita llegó aquí para establecer una base revolucionaria y evaluar la situación política, económica y social, con el fin de servir a la causa de la liberación nacional tanto en Vietnam como en Laos.



El viaje del Tío Ho por la "Tierra del Millón de Elefantes" es un vívido testimonio de sus nobles ideales de servicio al pueblo y a la nación, dedicando su vida a la búsqueda de la independencia nacional y la libertad para sus compatriotas y también demuestra un espíritu puro y elevado de internacionalismo proletario.



El programa ofreció una excelente oportunidad para fortalecer los lazos y la estrecha colaboración entre las agencias de representación vietnamitas y la comunidad connacional en Laos.



Además, avivó la llama y la fe en la victoria para la generación actual en el camino de la construcción y protección de la Patria y el desarrollo de la relación especial entre las dos naciones hermanas./.