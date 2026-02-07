Vietnam clausura conferencia nacional para implementar la Resolución del XIV Congreso del Partido

Hanoi (VNA) - La Conferencia Nacional para el estudio, aprendizaje, difusión e implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam concluyó en la tarde del 7 de febrero, tras una jornada de trabajo marcada por la intensidad y el cumplimiento íntegro del programa previsto.

Panorama del evento. (Fuente: VNA)



En su intervención, el secretario general del Partido, To Lam, subrayó la necesidad de aplicar la Resolución con un enfoque orientado a la acción, convirtiendo los lineamientos en medidas concretas y resultados efectivos que generen cambios reales en la vida de la población.

Por su parte, Trinh Van Quyet, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, instó a las organizaciones partidistas a todos los niveles a reforzar la difusión de la Resolución y acelerar su puesta en práctica.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de dirección y supervisión, así como de combinar los métodos tradicionales con la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital.

La conferencia se celebró en formato presencial y virtual, conectando la sede central con más de 31.000 puntos en todo el país, y contó con la participación de más de 1,93 millones de delegados. El evento fue transmitido en directo por la Televisión de Vietnam, la Radio La Voz de Vietnam y diversas plataformas digitales, además de ser retransmitido por los medios de comunicación locales.

Durante la conferencia, los participantes escucharon diez ponencias que abordaron los contenidos esenciales y las principales novedades de los documentos del XIV Congreso del Partido,que abarcan áreas clave como la construcción del Partido, el desarrollo socioeconómico, la defensa y la seguridad nacionales, las relaciones exteriores, la gran unidad nacional, la supervisión y el control disciplinario, así como la orientación estratégica del desarrollo del país a largo plazo./.



