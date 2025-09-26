Vietnam busca un nuevo impulso para su mercado financiero en el VWAS 2025

Hanoi (VNA) – Con el lema “Nueva Era, Nuevo Impulso”, el tercer Foro de Asesores Financieros de Alto Nivel de Vietnam (VWAS 2025) abrió sus puertas en Hanoi con la participación de líderes gubernamentales, expertos económicos y representantes de instituciones financieras nacionales e internacionales.



La viceministra de Finanzas de Vietnam Nguyen Thi Bich Ngoc habla en el evento. (Fuente: baomoi.com)



El evento, organizado por el periódico Finance-Investment y la comunidad de Asesores Financieros de Vietnam (VWA), contó con el patrocinio del Ministerio de Finanzas.



Los debates se centraron en las perspectivas económicas del país, las oportunidades de inversión en bienes raíces y activos digitales, el desarrollo sostenible y los motores de crecimiento del mercado bursátil.



En la inauguración, la viceministra de Finanzas, Nguyen Thi Bich Ngoc, destacó la meta del Gobierno de lograr un crecimiento del PIB del 8,3 % al 8,5 % en 2025, con la ambición de alcanzar cifras de dos dígitos en los próximos años.



Subrayó que para cumplir este objetivo será esencial una gestión flexible de las políticas fiscales y monetarias, así como la mejora del marco legal financiero, con el fin de atraer inversiones y crear un entorno empresarial más competitivo.



Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de dos Centros Financieros Internacionales (CFI) en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, respaldados por la Resolución n.º 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional. Estos centros ofrecerán incentivos fiscales, regímenes cambiarios preferenciales y mejoras en infraestructura y capacitación laboral, con el objetivo de convertir a Vietnam en un hub financiero regional. Su apertura está prevista para finales de 2025.



El foro también resaltó la notable recuperación del mercado financiero vietnamita: el índice VN superó los 1700 puntos, marcando un récord histórico. Además, la Resolución n.º 5/2025/NQ-CP, que entrará en vigor en septiembre, permitirá la creación de un mercado piloto de activos digitales, alineando a Vietnam con las tendencias globales.



En el sector inmobiliario, cerca de 3.000 proyectos en proceso de reestructuración legal podrían liberar hasta 235 mil millones de dólares para la economía, estimulando el crecimiento y fortaleciendo la transparencia del mercado.



Los ponentes coincidieron en que, en un entorno cada vez más complejo, los asesores financieros desempeñan un papel clave para orientar a los inversores, gestionar riesgos y optimizar carteras. Con más de 5.459 millonarios en el país y un 85 % de transacciones bursátiles realizadas por minoristas, mejorar la educación financiera y la calidad de la asesoría es una prioridad urgente.



El VWAS 2025 cerró con el reconocimiento a instituciones y empresas destacadas, así como la presentación de servicios e innovaciones financieras que marcarán el rumbo del sector en los próximos años./.