Vietnam busca fortalecer vínculos financieros y atraer inversiones de Singapur

El viceprimer ministro vietnamita, Nguyen Hoa Binh, y el exviceprimer ministro y extitular de Finanzas de Singapur, Tharman Shanmugaratnam (Foto: VNA)

Durante una visita de trabajo a Singapur, el viceprimer ministro vietnamita, Nguyen Hoa Binh, se reunió con importantes personajes, dirigentes de asociaciones financieras y bancarias, e inversores clave para promover la cooperación económica, particularmente en el desarrollo del Centro Financiero Internacional de Vietnam.



En un encuentro con el exviceprimer ministro y extitular de Finanzas de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, Hoa Binh ratificó el aprecio de Vietnam por el afecto que los dirigentes singapurenses han mostrado al país. Destacó el fuerte desarrollo de las relaciones bilaterales, culminando en el establecimiento de una Asociación Estratégica Integral en marzo de 2025.



El anfitrión elogió la excelente relación y señaló que su país es un socio comercial e inversionista líder de la nación indochina, siendo los Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP) un símbolo vivo de esta cooperación.



Para profundizar los lazos económicos, Nguyen Hoa Binh propuso elevar el número de parques VSIP a 30 en el futuro, mejorando su calidad hacia modelos más verdes e inteligentes. Solicitó el apoyo de Tharman Shanmugaratnam para impulsar la cooperación en finanzas, alta tecnología, energía renovable, infraestructura inteligente, desarrollo urbano sostenible, exportación de energía eólica, intercambio de créditos de carbono y desarrollo portuario.



Ambas partes identificaron la conexión entre los centros financieros internacionales de los dos países como un área de cooperación con gran potencial. Nguyen Hoa Binh expresó el deseo de que Singapur comparta su experiencia operativa y ayude a establecer redes con socios locales.



Tharman Shanmugaratnam reconoció el potencial de crecimiento de Vietnam y compartió que el desarrollo de un Centro Financiero Internacional debe estar estrechamente vinculado con las prioridades de la economía real y servir a la población. También aconsejó equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad macroeconómica y fortalecer los vínculos entre los mercados globales y locales.



El mismo día, el subjefe del gobierno vietnamita también se reunió con Tan Teck Long, director general del Banco OCBC y presidente de la Asociación de Bancos de Singapur (ABS), junto con dirigentes de bancos miembros como UOB, DBS y Standard Chartered. Además, se entrevistó con Holly Fang, presidenta de la Asociación FinTech de Singapur (SFA), y se reunió con expertos y gestores de fondos de inversión.



En estos encuentros, Hoa BInh presentó los logros socioeconómicos de Vietnam y sus prioridades de desarrollo de infraestructura estratégica (transporte, energía, ferrocarriles, infraestructura digital), destacando la gran necesidad de movilizar financiamiento para estos proyectos. Instó a las asociaciones a informar a sus miembros sobre las oportunidades de inversión en Vietnam y reiteró el compromiso de ofrecer un entorno comercial favorable con políticas de estándar internacional en su centro financiero.



Tan Teck Long reconoció el potencial de crecimiento de Vietnam y afirmó la disposición de la ABS para cooperar con el Centro Financiero Internacional de Vietnam. Los dirigentes bancarios recomendaron asegurar la conectividad entre el centro financiero y la economía real de Vietnam, priorizando el desarrollo de activos digitales, fintech y un ecosistema digital integral centrado en talento con habilidades digitales.



Por su parte, Holly Fang compartió la visión de la SFA de promover la aplicación de fintech en varios sectores económicos y expresó su voluntad de organizar misiones para conectar empresas singapurenses con fintechs vietnamitas. Los expertos e inversores singapurenses expresaron su aprecio por la orientación, prioridades y políticas preferenciales de Vietnam para desarrollar su centro financiero. Compartieron experiencias sobre la atracción de fondos de inversión internacionales y grandes inversores, subrayando que la confianza, la estabilidad y la transparencia política son factores cruciales. También destacaron la necesidad de que las regulaciones de bolsa, auditoría y contabilidad cumplan con estándares internacionales comunes para establecer un “lenguaje común”.



El viceprimer ministro vietnamita solicitó a estos expertos apoyar al centro financiero de Vietnam como consultores, ayudando a atraer fondos internacionales y conectar con la bolsa de valores de Singapur./.