Vietnam busca fortalecer los vínculos con la ciudad griega de Patras

La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, realizó el 15 de julio una visita de trabajo a Patras como parte de los esfuerzos para fortalecer las conexiones de Vietnam con las localidades griegas.



Patras, la tercera ciudad más grande de Grecia, es un importante centro comercial y de transporte marítimo, y está considerada como la “puerta occidental” del país.





La embajadora Pham Thi Thu Huong y el alcalde de Patras, Kostas Peletidis. Foto: Cortesía de la Embajada de Vietnam en Grecia

Durante la visita, la embajadora mantuvo reuniones con el alcalde de Patras, Kostas Peletidis; la Cámara de Comercio de Achaia y representantes de la comunidad vietnamita en Grecia.



En la sede del Ayuntamiento de Patras, Peletidis informó a la diplomática vietnamita sobre los más de 800 años de historia y desarrollo de la ciudad. Expresó su esperanza de que la visita abra nuevas oportunidades de cooperación entre esa localidad y Vietnam, especialmente en los ámbitos de cultura, educación e intercambios entre pueblos.



El alcalde destacó que Patras está dispuesta a colaborar con la Embajada de Vietnam para promover la imagen del país, su cultura y su gente mediante eventos culturales y festivales locales, incluido el Carnaval de Patras, uno de los mayores festivales anuales de Grecia.



Por su parte, la embajadora vietnamita resaltó los logros alcanzados por ambos países durante los 50 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, marcados por visitas mutuas de alto nivel, incluida la próxima visita del ministro de Asuntos Exteriores de Grecia a Vietnam en julio.



Manifestó su deseo de transformar este impulso en proyectos concretos de cooperación con Patras en los ámbitos cultural y educativo, tanto a nivel bilateral como en el marco ASEAN-Patras, contribuyendo así a profundizar las relaciones de manera sustantiva.



Entre las iniciativas potenciales, propuso invitar a artistas vietnamitas a participar en festivales culturales de Patras, organizar un Día de Vietnam en la ciudad y promover las conexiones entre los países de la ASEAN representados en Grecia y la ciudad durante la primera mitad de 2027.





La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, se reúne con la Cámara de Comercio de Achaia. Foto: Cortesía de la Embajada de Vietnam en Grecia

En la reunión con la Cámara de Comercio de Achaia, la embajadora presentó las fortalezas económicas de Vietnam y las áreas prioritarias para la cooperación y la inversión, incluida la economía verde, la innovación y las tecnologías avanzadas.



Señaló que Vietnam cuenta con una economía en rápido crecimiento y un sólido desempeño en manufactura, exportaciones, tecnología y atracción de inversión extranjera, al tiempo que expresó su interés en ampliar la cooperación con empresas griegas y de Patras en sectores de fortaleza común, especialmente el transporte marítimo y el comercio.



Los dirigentes de la Cámara de Comercio subrayaron la importancia de aprovechar las oportunidades generadas por el dinámico crecimiento de Vietnam y reafirmaron su deseo de fortalecer los vínculos entre las empresas de la amplia región de Patras, incluidas Achaia, Ilias y Aitolia-Acarnania, y sus socios vietnamitas.



Ambas partes acordaron impulsar una cooperación práctica en transporte marítimo, trabajo, comercio y promoción de productos agrícolas vietnamitas. También debatieron medidas para aprovechar la red portuaria de Patras y convertir la ciudad en un puente que conecte Vietnam con Grecia y otros mercados europeos, incluidos Italia y España.



Durante su visita, la embajadora también se reunió con Fotini Sarantidou Nguyen Bach Tuyet, presidenta del Comité de Enlace de la Comunidad Vietnamita en Grecia e hija de Kostas Sarantidis - Nguyen Van Lap, héroe griego del Ejército Popular de Vietnam.



Ambas partes analizaron vías para movilizar las fortalezas de la comunidad vietnamita en Europa con el fin de promover los intercambios culturales con Grecia y reforzar su papel en el impulso de la cooperación entre Vietnam y Patras./.