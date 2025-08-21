Vietnam busca construir una identidad para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2027

Hanoi (VNA) El viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Bui Thanh Son, propuso hoy intensificar el trabajo de divulgación y desarrollar pronto una identidad visual para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, durante la primera sesión plenaria del Comité Nacional para ese importante evento.



El panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Thanh Son afirmó que el hecho de que Vietnam albergue APEC 2027 se considera una tarea política y diplomática de máxima prioridad, con vistas a implementar la Directiva No. 25-CT/TW del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista sobre la promoción de la diplomacia multilateral hasta 2030.



Se trata de una oportunidad para que la nación indochina promueva su papel y responsabilidad, reafirmando su posición estratégica en la economía y el comercio en la configuración del nuevo orden económico internacional, reiteró el también presidente de dicho Comité.



El subjefe de Gobierno identificó como tarea clave la organización exitosa del Año APEC 2027 en todos los aspectos, desde el contenido hasta la recepción, la logística, la propaganda y la cultura; creando una profunda impresión de Vietnam y aportando beneficios prácticos a las personas y las empresas, como contribución a promover la paz, la prosperidad y el desarrollo sostenible en la región de Asia-Pacífico.

Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam y vicepresidenta del Comité, Nguyen Minh Hang, informó sobre la hoja de ruta de trabajo para el período 2025-2027 y las tareas clave de la entidad desde ahora hasta finales del año en curso.



La diplomática abordó la formulación de temas, prioridades e iniciativas para APEC 2027; la preparación de infraestructura en la isla de Phu Quoc para la Semana de Líderes de APEC y el inicio de trabajos de comunicaciones, seguridad y salud, así como la coordinación de la comunidad empresarial.



Reconociendo el espíritu urgente y proactivo de los ministerios y ramas en el desempeño de las tareas, Bui Thanh Son enfatizó que para los cuatro meses restantes de 2025 la cantidad de trabajo es enorme.



Por este motivo, urgió a completar el establecimiento y perfeccionamiento de cinco Subcomités y el Secretariado en agosto de 2025 y acelerar el ritmo de ejecución de los proyectos relativos a la infraestructura en Phu Quoc, especialmente el Centro de Convenciones para la Cumbre del APEC.



Asimismo, instó a participar activamente en las actividades del Año APEC 2025 en Corea del Sur y APEC 2026 en China para mostrar apoyo, promover temas de interés para Vietnam y aprender de la experiencia organizacional.



Se espera que la segunda reunión del Comité Nacional tenga lugar a principios de diciembre de 2025 para revisar el progreso y preparar las actividades del 2026./.