Vietnam busca avanzar en desarrollo de puertos verdes sostenibles

Hanoi (VNA) Además de invertir en el desarrollo, la expansión y la mejora de la eficiencia operativa del sistema portuario, Vietnam ha trabajado durante años por establecer una infraestructura portuaria verde, que cumpla con los estándares internacionales y permita cumplir el objetivo de cero emisiones netas en el sector.

Puerto Chua Ve en Hanoi. (Fuente: nhandan.vn)

Cada año, el sistema portuario de Vietnam recibe más de 100.000 buques transoceánicos de docenas de compañías navieras en el mundo, manejando aproximadamente 800 millones de toneladas de carga, además de miles de cruceros.

En el año 2020, el Ministro de Transporte (actualmente Ministerio de Construcción) emitió la Decisión n.º 2027/QD-BGTVT que aprobaba el Proyecto para el Desarrollo de Puertos Verdes en Vietnam. Esta se considera la base para ecologizar el sistema portuario a nivel nacional.

Los objetivos específicos y la hoja de ruta del Proyecto hasta 2030 son identificar criterios para puertos verdes y organizar la implementación piloto de un modelo de puerto verde adecuado a las condiciones de Vietnam; así como aplicar de forma obligatoria los criterios de puertos verdes en el país a partir de 2030.

Además, la decisión aboga por aumentar la conciencia sobre el cumplimiento de las leyes vietnamitas y los convenios internacionales sobre protección del medio ambiente; mejorar la eficacia de la gestión ambiental en las operaciones portuarias; y promover la participación de los fondeaderos nacionales en las asociaciones ecoportuarias regionales y mundiales.

Sobre esa base, la Administración Marítima de Vietnam (ahora Administración Marítima y de Vías Navegables de Vietnam) emitió un Plan para la ejecución del Proyecto y la Norma Básica TCCS 02:2022/CHHVN sobre criterios de puerto verde.

Le Do Muoi, jefe de la Administración, afirmó que la Norma TCCS 02:2022/CHHVN es un conjunto de criterios técnicos básicos para evaluar y reconocer puertos marítimos verdes a lo largo del país.

Esto crea una base importante para promover el proceso de transformación verde en el sector portuario de Vietnam, remarcó.

Según el plan, para 2026, este conjunto de criterios será revisado, perfeccionado y actualizado a un estándar vietnamita, garantizando así una mayor coherencia, uniformidad y validez legal en el proceso de aplicación.

Respecto a la hoja de ruta, la entidad pretende implementar el plan a través de un mecanismo voluntario basado en incentivos, vinculado a programas piloto para los puertos.

La unidad ha determinado que el desarrollo y la aplicación de criterios de puertos y buques verdes es un proceso a largo plazo, estrechamente vinculado a la hoja de ruta de transformación verde y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte, en general, y del campo marítimo y de vías navegables, en particular, garantizando la armonía entre los objetivos de progreso económico, la capacidad empresarial y los requisitos de protección ambiental.

Dang Van Hoa subdirector general del puerto Quy Nhon compartió que el mayor desafío para "ecologizar" las operaciones del puerto es la financiación.

Cualquier puerto marítimo requiere una inversión significativa en equipos especializados. Actualmente, muchos desembarcaderos operan con herramientas que aún no se han depreciado por completo, y no existe un mecanismo para invertir en las nuevas.

Por su parte, un representante de la Corporación Marítima de Vietnam recomendó que resulta necesario tener soluciones para abordar diversos obstáculos, sobre todo las emisiones de los grandes vehículos de transporte, la instalación y el suministro de electricidad en tierra a los buques que atracan en los puertos, mecanismos financieros y políticas preferenciales para la transición verde/.