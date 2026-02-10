Vietnam busca aumentar recursos para la innovación mediante mecanismos de financiación

Hanoi (VNA) - El sistema de fondos estatales de Vietnam para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación cuenta con un marco legal establecido y se está consolidando gradualmente. Se espera que este nuevo mecanismo de financiamiento transforme de manera significativa la forma en que el Estado encarga, financia y apoya la ciencia y la tecnología, reemplazando el anterior modelo de asignación presupuestaria dispersa.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visita una exposición del Gobierno sobre los logros en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. (Foto: VNA)

La Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político reconoce este mecanismo como la herramienta financiera clave para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. En consecuencia, el presupuesto estatal destinado a investigación y desarrollo se prioriza a través de este sistema, que está vinculado a reformas en la gestión financiera, el otorgamiento de autonomía, la simplificación de trámites y la aceptación de los riesgos y plazos asociados a la investigación. Además, se contempla la creación de fondos de capital de riesgo y de desarrollo científico-tecnológico, destinados a movilizar recursos sociales hacia la innovación.

Para implementar la Resolución No. 57-NQ/TW, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2025 y el Decreto 265/2025/ND-CP establecieron un mecanismo de fondos de múltiples niveles. El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico se configura como una herramienta financiera central que financia y encarga programas, proyectos y tareas científicas para la investigación y el desarrollo, al mismo tiempo que apoya la mejora de la capacidad científico-tecnológica del país.

Por otro lado, los fondos a nivel de ministerios, sectores y localidades operan más cerca de las necesidades prácticas, financiando tareas relacionadas con los retos específicos de cada sector o región, y promoviendo la transferencia de tecnología, la innovación y el desarrollo de los ecosistemas de innovación.

Además, tanto la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2025 como el Decreto 264/2025/ND-CP establecieron por primera vez un marco legal para el Fondo Nacional de Capital de Riesgo y sus filiales locales, lo que permite que el Estado aporte capital junto al sector privado para invertir directamente en startups innovadoras. Este paso es crucial, pues facilita la transición de un modelo de apoyo administrativo a uno de inversión de mercado, aceptando riesgos controlados. Este enfoque posiciona al Estado como "capital semilla", generando confianza y atrayendo capital social para invertir en ideas innovadoras de alto potencial, pero también de alto riesgo.

Al evaluar más de un año de implementación de la Resolución 57-NQ/TW, Nguyen Quan, exministro de Ciencia y Tecnología, destacó la necesidad de establecer y operar pronto los fondos a nivel de ministerios, sectores y localidades. Aunque se crearon fondos locales en unas 20 provincias y ciudades, muchos no prosperaron debido a la falta de un mecanismo de reposición anual de capital. La Resolución 57-NQ/TW y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2025 resuelven este problema mediante mecanismos de inyección de capital, garantizando la continuidad de los fondos.

En cuanto a los fondos de capital de riesgo, hasta el momento solo Hanoi ha establecido uno. Según expertos, el emprendimiento necesita urgentemente capital inicial para probar y perfeccionar productos, así como fuentes de financiamiento más grandes en la etapa de comercialización, algo que los canales de crédito tradicionales no pueden ofrecer fácilmente. La creación de estos fondos es esencial para liberar recursos sociales, estableciendo una base legal que brinde seguridad al sector privado para colaborar.

Hoang Minh, viceministro de Ciencia y Tecnología, afirmó que, a partir de 2026, el enfoque se centrará en la implementación de estas normativas. Con el nuevo mecanismo de financiamiento, el Estado realizará pedidos específicos para abordar problemas prácticos, enfocándose en los desafíos más urgentes para el desarrollo socioeconómico del país./.