Vietnam aprueba plan para integrar estándares globales del sector automotriz y facilitar el comercio

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El viceprimer ministro de Vietnam, Bui Thanh Son, firmó la Decisión No. 77/QĐ-TTg que aprueba el Plan para implementar el Acuerdo UNECE 1958, un paso estratégico para armonizar los estándares técnicos del sector automotriz nacional con las regulaciones internacionales de las Naciones Unidas (ONU).



El objetivo principal del plan es garantizar una ejecución efectiva del acuerdo, lo que fortalecerá los beneficios de Vietnam al implementar sus Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (EVFTA) y el Reino Unido (UKVFTA). Esto se logrará mediante el reconocimiento mutuo de la certificación de tipos de vehículos (homologación). Además, busca mejorar la gestión de la calidad, la seguridad técnica y la protección ambiental para los vehículos de carretera, sus piezas y equipos.



El Plan instruye a los ministerios, sectores y agencias funcionales a difundir ampliamente el contenido del Acuerdo UNECE 1958 entre las autoridades estatales y las empresas relacionadas. Se establecerá un punto focal de información dentro del Ministerio de Construcción para proporcionar orientación y aclaraciones sobre los compromisos del acuerdo.



También se enfatiza la capacitación para mejorar el conocimiento y la capacidad del personal encargado de su implementación, y se desarrollarán publicaciones para informar al público sobre los cambios positivos que traerá la adhesión de Vietnam al acuerdo.



A nivel internacional, Vietnam participará activamente en las reuniones del Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos de la ONU (WP.29) y cooperará con otros Estados miembros para establecer las instituciones necesarias para una implementación efectiva.



En el ámbito legal, las agencias revisarán los tratados internacionales vigentes y los estándares técnicos nacionales (QCVN/TCVN) relacionados con los vehículos de motor. Se propondrán enmiendas o nuevas regulaciones para armonizarlas con los principios del Acuerdo UNECE 1958, siguiendo una hoja de ruta definida.



Las medidas de gestión operativa incluyen implementar procedimientos para reconocer certificados de tipo según las Regulaciones Técnicas de la ONU (UNR) para vehículos, piezas y equipos. También se revisarán y mejorarán las capacidades de inspección, prueba y certificación, junto con la inversión en infraestructura de prueba.



El plan busca facilitar el comercio de importación y exportación de productos automotrices bajo las nuevas reglas y evaluar periódicamente el impacto del acuerdo en las industrias nacionales para proponer medidas que mejoren su competitividad.



El Ministerio de Construcción es designado como la agencia coordinadora nacional para la implementación del Acuerdo UNECE 1958, responsable de asesorar al Gobierno y supervisar la ejecución del Plan en todo el país. El Acuerdo de 1958 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE) establece reglamentos técnicos armonizados aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichos reglamentos de las Naciones Unidas.