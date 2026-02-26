Vietnam aprueba plan de implementación del Convenio de La Haya sobre la Apostilla

Foto de ilustración. (Foto: vietnam-legal.com)

El viceprimer ministro vietnamita Bui Thanh Son firmó el 25 de febrero la Decisión No. 330/QD-TTg por la que se aprueba el plan de implementación del Convenio de La Haya de 1961 que suprime el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros (Convenio de la Apostilla).

El plan establece medidas para garantizar la aplicación plena del Convenio y avanzar hacia la adopción de la Apostilla electrónica (e-Apostille). También prevé la adecuación del marco normativo nacional y la asignación de responsabilidades específicas a los organismos competentes para asegurar una ejecución coordinada y eficaz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores será la entidad encargada de liderar la implementación. Entre sus tareas figuran la elaboración de campañas informativas, la redacción de un decreto reglamentario -que deberá presentarse al Gobierno antes del 15 de junio de 2026- y el desarrollo del sistema de emisión y gestión de apostillas, junto con una base de datos electrónica y mecanismos de supervisión. Estas disposiciones se aplicarán de forma permanente a partir del 11 de septiembre de 2026.

Asimismo, las autoridades vietnamitas participarán en las reuniones de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, reforzarán los programas de intercambio y capacitación, y coordinarán la verificación de la autenticidad de apostillas con otros Estados miembros.

En materia de control, el Ministerio de Seguridad Pública trabajará con las instituciones pertinentes para detectar y procesar casos de documentos falsificados, así como para proponer medidas preventivas.

El plan también contempla, para el período 2027-2030, la delegación de competencias a órganos especializados de nivel provincial para la expedición de apostillas y el desarrollo de un software común que permita gestionar de forma centralizada las apostillas emitidas, los modelos internacionales y los registros de sellos y firmas autorizadas.

La tramitación de solicitudes se integrará en el Portal Nacional de Servicios Públicos y en los sistemas administrativos correspondientes, con servicios totalmente en línea. El sistema deberá estar operativo antes del 11 de septiembre de 2026, fecha en que el Convenio entrará en vigor para Vietnam.

La adhesión al Convenio de la Apostilla constituye un paso significativo en el proceso de reforma administrativa e integración internacional del país. A partir de su entrada en vigor, los documentos públicos emitidos en Estados miembros y debidamente apostillados podrán utilizarse directamente en Vietnam sin necesidad de legalización consular adicional, lo que reducirá tiempos y costos para ciudadanos y empresas y facilitará los intercambios académicos, laborales y comerciales, así como la inversión extranjera./.