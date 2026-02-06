Vietnam anuncia logros clave en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital en 2025

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam informó hoy los logros y eventos más destacados en los campos de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital durante 2025.

Estos avances reflejan el papel fundamental de estos sectores en el desarrollo económico y social del país, así como en la mejora de la seguridad nacional y el fortalecimiento de la posición de Vietnam en el ámbito internacional.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visita una exposición del Gobierno sobre los logros en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. (Foto: VNA)

El Ministerio ha elegido 9 logros clave, entre los cuales destacan los siguientes:

1. Aprobación de 10 leyes clave por la Asamblea Nacional

Durante los períodos de sesiones 9 y 10 de la XV Legislatura, la Asamblea Nacional aprobó 10 leyes esenciales para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, estableciendo un marco legal sólido para la transformación digital y la economía del país. Estas leyes, incluida la Resolución 57 del Buró Político, buscan mejorar la gestión pública y fortalecer las bases para una economía digital.

2. Exposición nacional sobre ciencia, tecnología e innovación

Con motivo del 80.º aniversario de la independencia de Vietnam, se organizó una exposición destacando los logros científicos y tecnológicos del país. A través de la muestra, se resaltaron los avances clave en estos campos, mientras que la emisión de sellos conmemorativos de eventos históricos ayudó a resaltar la importancia de estos avances en el desarrollo nacional.

3. Reactivación del proyecto nuclear de Ninh Thuan

El gobierno vietnamita reactivó el proyecto de energía nuclear en la provincia central de Ninh Thuan, lo que marca un paso importante en la política energética del país. Este proyecto busca asegurar una fuente de energía estable, de bajo impacto ambiental, y al mismo tiempo contribuir a la seguridad energética y el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales de Vietnam.

4. Fabricación de vehículos blindados nacionales

Vietnam logró el diseño y la fabricación exitosa de vehículos blindados de producción nacional, como el XCB-01 y el XTC-02. Este logro subraya la capacidad del país para desarrollar tecnologías de defensa de alto nivel y reducir la dependencia de las importaciones, mejorando la autosuficiencia en el ámbito militar.

5. Dominio de la tecnología de prueba de ADN de nueva generación

Vietnam ha logrado dominar la tecnología de pruebas de ADN NGS-SNP, lo que ha permitido incrementar significativamente la capacidad para analizar muestras de ADN altamente degradadas. Esta innovación abre la posibilidad de identificar los restos de miles de soldados caídos, un avance crucial en la memoria histórica y el proceso de identificación de héroes nacionales.

6. Cobertura nacional de 5G

La implementación de la red 5G en todo el país, con más de 22.400 estaciones, se ha consolidado como una infraestructura clave para la transformación digital. La alta velocidad y baja latencia de esta red impulsan el desarrollo de sectores como la educación, la salud, la producción inteligente, el transporte y los servicios públicos, al tiempo que contribuyen a la seguridad nacional.

7. Desarrollo y exportación de la vacuna contra la peste porcina africana

Vietnam ha logrado producir y comercializar con éxito la vacuna AVAC ASF LIVE contra la peste porcina africana, convirtiéndose en uno de los primeros países en el mundo en desarrollar esta vacuna. Para 2025, se han distribuido más de 4 millones de dosis en el país y se han exportado casi 1 millón de dosis a mercados internacionales, contribuyendo al control de la enfermedad y al respaldo de la industria ganadera.

8. Comercialización de combustibles especiales nacionales

Vietnam ha alcanzado la autosuficiencia en la producción de dos tipos de combustibles especiales, el Jet A-1K y el DO L-62, lo que ha permitido al país reducir su dependencia de las importaciones. Este avance fortalece la seguridad energética y la defensa nacional, al tiempo que abre nuevas oportunidades en el sector energético.

9. Firma de la Convención de Hanoi sobre delitos cibernéticos

Vietnam acogió la firma de la "Convención de Hanoi", un acuerdo internacional clave en la lucha contra los delitos cibernéticos. Este evento resalta el papel de Vietnam como líder en la creación de normas globales de seguridad cibernética y fortalece su compromiso en la protección del ciberespacio frente a amenazas crecientes en la era digital.

Estos logros demuestran el avance de Vietnam en áreas clave de ciencia, tecnología e innovación, a la vez que subrayan el impacto estratégico de estos sectores en la mejora de la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad del país en un mundo cada vez más globalizado./.



