Vietnam Airlines traslada vuelos a Aeropuerto Internacional de Techo (KTI) en Phnom Penh

Phnom Penh (VNA) - Los vuelos de Vietnam Airlines desde y hacia la capital camboyana se realizarán oficialmente en el Aeropuerto Internacional de Techo (Código IATA: KTI) a partir de las 0:01 horas del 9 de septiembre de 2025, en lugar del Aeropuerto Internacional de Phnom Penh (Código IATA: PNH).



Perspectiva general del Aeropuerto Internacional de Techo. (Foto: Internet)



El aeródromo Techo cumple con la norma 4F de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y se encuentra al sur de Phnom Penh, a más de 20 km del centro de la ciudad.



Durante la fase inicial de operaciones en el nuevo campo de aviación, Vietnam Airlines recomienda que los pasajeros revisen cuidadosamente la información de la salida y llegada al aeropuerto cuando reservan su boleto.



Asimismo, deben estar en el aeropuerto al menos tres horas antes de la salida de los vuelos internacionales y monitorear regularmente los últimos anuncios de la empresa, comunicó.



Vietnam Airlines actualizará automáticamente el código de aeropuerto en sus billetes que se emiten antes del 9 de septiembre de 2025 desde PNH a KTI, mientras mantendrá el número de vuelo sin cambios.



Si los pasajeros necesitan cambiar a otro itinerario, la aerolínea los apoyará de acuerdo a la normativa./.