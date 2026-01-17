Vietnam Airlines expande su red nacional con cuatro nuevas rutas desde Hai Phong

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam Airlines lanzará el 1 de febrero cuatro nuevas rutas nacionales desde la ciudad portuaria de Hai Phong, conectando directamente con Buon Ma Thuot, Cam Ranh (Nha Trang), Phu Quoc y Can Tho.



El nuevo programa de vuelos incluye un vuelo diario en la ruta Hai Phong-Cam Ranh. Los servicios a Can Tho y Buon Ma Thuot serán operados cuatro veces a la semana (lunes, miércoles, viernes y domingos), mientras que la ruta Hai Phong-Phu Quoc contará con tres vuelos semanales (martes, jueves y sábados).



Con estas nuevas rutas, Vietnam Airlines ampliará a seis el número de conexiones nacionales directas desde Hai Phong, reforzando la conectividad aérea de este creciente centro industrial y logístico con importantes destinos en todo el país.



Para celebrar el lanzamiento, la aerolínea ofrece tarifas promocionales a partir de 359.000 VND (13,8 USD) por trayecto, excluyendo impuestos y tasas.



Nguyen Quang Trung, subdirector general de Vietnam Airlines, destacó que la expansión refuerza el compromiso de la aerolínea con el desarrollo local y la mejora de la accesibilidad al transporte aéreo.



Los nuevos vuelos, dijo, facilitarán el turismo y los intercambios socioeconómicos, conectando Hai Phong con destinos clave como Nha Trang, Phu Quoc, la Altiplanicie Occidental y el Delta del Mekong.



En el futuro, Vietnam Airlines continuará monitoreando las tendencias del mercado y la demanda de los pasajeros, ajustando su red para mejorar la eficiencia y sostenibilidad, mientras contribuye al desarrollo socioeconómico a nivel nacional y local./.