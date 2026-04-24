Vietnam afianza la expansión de la tilapia en mercados internacionales

Fuente: VASEP

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, el aumento de los costos logísticos y la volatilidad de los precios del combustible, las exportaciones de tilapia de Vietnam mantienen un crecimiento acelerado y se consolidan como uno de los puntos más dinámicos del sector acuícola en lo que va de año.​

El valor de las exportaciones alcanzó los 99 millones de dólares en 2025, un aumento de más del 140% interanual. En el primer trimestre de 2026, la cifra se situó en 35 millones de dólares, con un incremento cercano al 190% respecto al mismo período del año anterior.



El crecimiento, además, se ha extendido más allá de los mercados tradicionales hacia destinos como República Dominicana, Países Bajos, Oriente Medio y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con alzas que en algunos casos superan el 2.000%.

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Pese a este desempeño, el sector enfrenta desafíos relevantes. La fuerte dependencia de mercados como Estados Unidos y Brasil expone a la industria a posibles fluctuaciones derivadas de cambios en políticas comerciales o en la demanda. A ello se suman factores externos como medidas arancelarias, tensiones geopolíticas y el encarecimiento del transporte, que continúan afectando el comercio internacional.



Ante este escenario, las empresas vietnamitas avanzan en la diversificación de mercados, aprovechan los acuerdos de libre comercio y refuerzan el desarrollo del mercado interno, con más de 100 millones de consumidores. La combinación entre exportación y consumo doméstico se perfila como una estrategia clave para aumentar el valor añadido y fortalecer la competitividad del producto.



En línea con la estrategia de desarrollo acuícola hasta 2030, las autoridades han identificado la tilapia como una especie prioritaria, junto al camarón y el pangasius. Las políticas se orientan a expandir su cultivo bajo modelos industriales, con mayor incorporación tecnológica, cumplimiento de estándares internacionales y consolidación de zonas de producción.



Con una demanda global proyectada al alza, a un ritmo del 13% anual hasta alcanzar los 20 mil millones de dólares en 2030, la tilapia se perfila como el “tercer pilar” del sector acuícola vietnamita. Su consolidación dependerá de la capacidad del país para elevar el valor agregado y reducir la exposición a riesgos externos, en línea con la meta de exportaciones del sector de entre 14 mil y 16 mil millones de dólares en los próximos años./.