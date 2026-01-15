Vietnam acelera proyectos ferroviarios nacionales clave

Maqueta del proyecto ferroviario de alta velocidad Norte-Sur (Imagen creada por IA)

A principios de 2026, con la finalización de un marco legal clave, los principales proyectos ferroviarios de Vietnam entrarán en una fase de ejecución acelerada, en particular el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur y la línea férrea Lao Cai-Hanoi-Hai Phong.

Marco legal completado

Tras la aprobación de la política de inversión por parte de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Construcción y otros organismos relevantes avanzaron rápidamente en la elaboración del marco legal necesario. Hasta la fecha, se han promulgado cuatro leyes clave: la Ley de Ferrocarriles (modificada), la Ley de Construcción, la Ley de Planificación y la Ley de Inversión.

A estas se sumaron una serie de resoluciones, decretos y circulares orientativas. Por primera vez, Vietnam estableció normas técnicas específicas para el ferrocarril de alta velocidad, que incluyen nueve reglamentos de construcción, 219 normas sectoriales nacionales, 37 normas generales y 146 alineadas con estándares europeos e internacionales.

Nguyen Tien Thinh, subdirector de la Autoridad Ferroviaria de Vietnam, aseguró que los organismos pertinentes revisaron cuidadosamente los mecanismos y políticas aprobados por la Asamblea Nacional, buscando garantizar su implementación de la manera más eficiente. Además, se están creando mecanismos especiales para la inversión en los sistemas ferroviarios urbanos de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, con el fin de abordar los desafíos del desarrollo urbano.

El objetivo es establecer procesos simplificados que acorten los plazos de preparación y construcción, mientras que, al mismo tiempo, se fomente la transferencia de tecnología y el desarrollo de la industria ferroviaria nacional. Esto permitirá a Vietnam avanzar en la adquisición de tecnologías clave en línea con los objetivos de desarrollo sostenible a largo plazo.

Preparación de la inversión

En la quinta reunión del Comité Directivo Nacional para proyectos ferroviarios clave, celebrada a principios de enero, el primer ministro Pham Minh Chinh subrayó la necesidad de pasar de las reformas institucionales a la implementación efectiva.

Respecto al ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, el Gobierno instruyó al Ministerio de Comercio para completar, en enero, la selección de un consultor internacional y nombrar un equipo encargado de preparar el estudio de viabilidad, que será presentado al Primer Ministro a mediados de este mes.

El viceministro de Construcción Bui Xuan Dung indicó que las autoridades están analizando normas nacionales e internacionales, así como la experiencia global y las condiciones prácticas de Vietnam, para determinar las opciones tecnológicas más apropiadas.

Por su parte, el ministro de Construcción, Tran Hong Minh, instó a las unidades involucradas a finalizar de manera urgente los informes sobre mecanismos especiales, modelos de inversión y criterios de selección de inversores. El objetivo es iniciar la construcción de este ambicioso proyecto a finales de 2026. Asimismo, designó a la Junta de Gestión del Proyecto Thang Long como responsable de la supervisión general del proyecto, reemplazando a la Junta de Gestión del Proyecto Ferroviario.

En cuanto a la línea Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, el proyecto ya ha iniciado su componente 1, que cubre las conexiones con las estaciones. Mientras tanto, el componente 2, centrado en la infraestructura ferroviaria principal, está acelerando la preparación del estudio de viabilidad, cuya aprobación se espera para junio. Según el cronograma, el acuerdo sobre la conexión ferroviaria y la construcción de un puente ferroviario transfronterizo con China se firmará en marzo, con la evaluación finalizada en julio y la construcción programada para finales de este año.

Las autoridades pertinentes están trabajando rápidamente para definir los hitos fronterizos, revisar los registros catastrales y elaborar planes de compensación y limpieza del terreno. El Ministerio de Finanzas se encarga de asegurar la asignación de suficiente capital, incluyendo opciones de préstamo, para evitar que la falta de fondos retrase el progreso de los proyectos.

Además, se está priorizando la preparación de recursos humanos. En este sentido, se ha lanzado un programa de capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral ferroviaria de Vietnam hasta 2035, con visión a 2045. Este plan incluye la formación de cientos de ingenieros y expertos tanto en el país como en el extranjero./.