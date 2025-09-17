Viceprimer ministro vietnamita preside reunión sobre política monetaria y gestión del mercado de oro

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Duc Phoc, presidió una reunión con el Banco Estatal de Vietnam y varios Ministerios y agencias para evaluar la ejecución de la política monetaria y la gestión del mercado de oro en los primeros nueve meses de 2025, y trazar orientaciones en el próximo tiempo.



El viceprimer ministro Ho Duc Phoc habla en la reunión. (Fuente: VNA)



El Viceprimer Ministro destacó los esfuerzos en la implementación de la política monetaria y fiscal, pero también señaló varios problemas, como la diferencia en los precios del oro en el mercado nacional e internacional, la seguridad del sistema crediticio, el ritmo de ejecución de las inversiones públicas y la emisión de bonos corporativos.



Subrayó la necesidad de una coordinación efectiva entre las políticas monetarias y fiscales para garantizar la estabilidad económica macroeconómica y un desarrollo sostenible.



Asimismo, destacó la importancia de continuar implementando soluciones para resolver las dificultades económicas, fomentar la producción y los negocios, y acelerar la ejecución de los proyectos de inversión pública.



En cuanto a la política monetaria, Duc Phoc exigió que el Banco Estatal de Vietnam (BEV) mantenga una gestión flexible y adecuada, controle el volumen de depósitos y préstamos, así como los actuales niveles de tasas de interés en los préstamos.

También pidió enfocar el crédito en sectores prioritarios y supervisar estrictamente los flujos financieros, especialmente en los bancos que otorgan grandes préstamos para el sector inmobiliario.



Además, solicitó que el BEV se enfoque en inspeccionar las señales de propiedad cruzada y el uso de créditos a corto plazo para préstamos a largo plazo fuera de las regulaciones. Instó a las autoridades competentes a intensificar la lucha contra el contrabando de oro e impedir la importación ilegal de este metal precioso.



También propuso que abriera un sitio web para garantizar la transparencia de los precios del oro y estudie la creación de una plataforma para el comercio de oro, además de emitir una resolución para implementar el Decreto 232/2025/ND-CP en el mes en curso.



El Banco Estatal colabora con el Ministerio de Seguridad Pública en el control del mercado de oro. (Fuente: VNA)



El Viceprimer Ministro instó al Ministerio de Finanzas a centrarse en la supervisión y control de las operaciones de préstamo de margen, la emisión de bonos corporativos privados, y a acelerar los pagos de bonos vencidos.



Enfatizó la importancia de fortalecer el control sobre las facturas de compraventa de oro y la investigación de los impuestos sobre las transacciones de oro, así como la lucha contra la especulación en el mercado del oro.



Exhortó al Ministerio de Finanzas y otras entidades a implementar activamente soluciones para aliviar las dificultades en la producción y los negocios, promover la inversión y aumentar la confianza de los inversores.



Asimismo, dijo, es importante diversificar los mercados de exportación e importación y de fomentar el desarrollo del mercado de valores basado en los fundamentos sólidos de la economía.



En su informe, el BEV destacó que, en los primeros nueve meses del año, la institución ha implementado de manera flexible la política monetaria, manteniendo las tasas de interés bajas, estabilizando el mercado de oro y apoyando el crecimiento del crédito en sectores prioritarios, especialmente el inmobiliario.



La entidad bancaria también ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades competentes para supervisar y controlar las actividades de comercio de oro, implementando medidas con el fin de estabilizar el mercado.



En la reunión, el Ministerio de Finanzas presentó un informe sobre la situación de la recaudación fiscal, el gasto público y los desafíos que enfrenta la política fiscal. El Ministerio se comprometió a colaborar con el Banco Estatal y otras agencias para garantizar el desarrollo sostenible del mercado y asegurar un control efectivo sobre las actividades comerciales del oro./.