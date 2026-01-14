Vicepresidente permanente del Parlamento llama a renovar la mentalidad legislativa

El centro de Ciudad Ho Chi Minh y la península de Thu Thiem, donde se está desarrollando el Centro Financiero Internacional. (Foto: VNA)

Con el objetivo de que Vietnam se convierta en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045, la renovación decidida de la mentalidad en la construcción y el perfeccionamiento del marco legal e institucional se ha vuelto más urgente que nunca.



Así lo afirmó el miembro del Buró Político, subsecretario permanente del Comité del Partido de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y vicepresidente permanente de la AN, Do Van Chien, durante una entrevista concedida a la prensa sobre la necesidad de renovar el pensamiento legislativo en la etapa venidera, fundamentalmente con las directrices que establecerá el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam



Do Van Chien destacó que, tras 40 años del proceso de renovación, Vietnam ha alcanzado logros significativos de gran relevancia histórica, en los que la construcción institucional y la mejora del sistema jurídico han desempeñado un papel fundamental.



No obstante, en un contexto marcado por cambios globales y nacionales rápidos, complejos e imprevisibles, junto con crecientes exigencias en materia de transformación digital, transición verde, innovación y una integración internacional más profunda, las limitaciones y deficiencias del marco legal se han vuelto cada vez más evidentes, convirtiéndose en cuellos de botella para el desarrollo. Un sistema jurídico lento para innovar, fragmentado o carente de viabilidad puede transformarse fácilmente en un obstáculo para la gestión estatal, la producción, las actividades empresariales y la vida social, subrayó.



Por ello, reiteró que la renovación del pensamiento legislativo y del desarrollo institucional constituye una necesidad estratégica, objetiva y de largo plazo. Esto supone un cambio decisivo de la mentalidad de “hacer leyes para gestionar” hacia una “legislación que impulse el desarrollo”, con énfasis en la creación de un marco legal transparente y estable que permita una gobernanza eficaz, fomente la innovación, libere las fuerzas productivas y movilice todos los recursos sociales.



La ley, señaló, debe adelantarse a la realidad, actuar como un pilar sólido y duradero para el desarrollo y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevas circunstancias.

El miembro del Buró Político, subsecretario permanente del Comité del Partido de la Asamblea Nacional (AN) y vicepresidente permanente de la AN, Do Van Chien, habla con la prensa (Foto: VNA)

Según el vicepresidente permanente del Parlamento, esta nueva visión se refleja claramente en la Resolución del Buró Político n.º 66-NQ/TW, de 30 de abril de 2025, que identifica la reforma institucional y legal como un avance estratégico y un instrumento clave para liberar recursos y generar nuevos motores de crecimiento. La resolución promueve un sistema jurídico integral, moderno, viable y transparente, que tome como criterios centrales la eficacia para el desarrollo y los intereses del pueblo, garantizando a la vez la armonía entre los intereses del Estado, la sociedad y el mercado.



En los últimos años, la AN ha renovado de manera constante su enfoque legislativo, contribuyendo a eliminar numerosos obstáculos y a impulsar el desarrollo socioeconómico, en apoyo al cumplimiento de los objetivos fijados para 2025 y de los establecidos por el XIII Congreso Nacional del Partido. En el futuro inmediato, el órgano legislativo se concentrará en mejorar las evaluaciones de impacto de las políticas, llevar a cabo consultas amplias y sustantivas - especialmente con la comunidad empresarial, expertos y científicos- y elaborar leyes concisas, claras y basadas en principios. Asimismo, se impulsará una mayor descentralización y delegación de competencias, acompañadas de mecanismos de supervisión eficaces.



También subrayó la importancia de formar un cuerpo de legisladores y responsables de la aplicación de la ley de alta calidad, con firme integridad política, sólida capacidad profesional, pensamiento innovador y un elevado sentido de la responsabilidad, junto con el fortalecimiento de la disciplina, la transformación digital y la transparencia en el trabajo jurídico.



Renovar el pensamiento en materia de desarrollo institucional y legal, concluyó, es un factor decisivo para superar los obstáculos al crecimiento, estimular la creatividad y sentar una base jurídica sólida que permita a Vietnam avanzar con confianza hacia una nueva etapa de prosperidad, autonomía y desarrollo sostenible./.