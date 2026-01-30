Vicepremier vietnamita inspecciona los preparativos para Feria de Primavera 2026

El viceprimer ministro vietnamita Bui Thanh Son, jefe del Comité Directivo de Ferias Nacionales, inspeccionó hoy los avances en la organización de la primera Feria de Primavera 2026 en Hanoi.



El viceprimer ministro vietnamita Bui Thanh Son, jefe del Comité Directivo de Ferias Nacionales, inspecciona los avances en la organización de la primera Feria de Primavera 2026 en Hanoi. Fuente: VNA



Durante la visita, el vicepremier destacó la importancia de realizar una inspección final y un ensayo general programado para el 1 de febrero, con la ceremonia de inauguración prevista para la mañana del 2 de febrero.



Bui Thanh Son solicitó una revisión exhaustiva de los presupuestos presentados por los ministerios, sectores y localidades, y una coordinación estrecha con el Ministerio de Finanzas para evaluar y verificar los gastos conforme a la normativa establecida.



Además, hizo hincapié en la necesidad de preparar de manera detallada los programas artísticos y espectáculos, sugiriendo la incorporación de formas de arte y programas culturales reconocidos por la UNESCO para realzar el valor cultural de la feria y ampliar su difusión.



En nombre del Comité Popular de Hanoi, reconoció los esfuerzos proactivos ya realizados, y destacó la importancia de una mayor colaboración con el Ministerio de Industria y Comercio para asegurar una correcta gestión del mercado, garantizando la calidad de los productos, previniendo las falsificaciones y manteniendo la seguridad durante todo el evento.



El vicepremier también resaltó que la información sobre los productos, sectores industriales, programas promocionales y servicios de apoyo de la feria debe difundirse de manera amplia para aumentar su atractivo y mejorar la eficacia de la comunicación.



Durante la reunión, Pham Thi Hien, subdirectora general de la Sociedad Anónima del Centro de Exposiciones y Ferias de Vietnam, comunicó que aproximadamente el 53% de los expositores ya habían instalado sus stands, mientras que la ocupación de los stands especiales había superado el 40%.



Un representante del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo mencionó que las tareas asignadas se habían ejecutado en su mayoría, y se espera que todos los stands estén terminados para la noche del 30 de enero.



Nguyen Xuan Bac, director del Departamento de Artes Escénicas del Ministerio, indicó que se ha encomendado a varias unidades profesionales, incluida la Federación de Circo de Vietnam, la organización de diversos programas que se llevarán a cabo a lo largo de los 12 días del evento.



Por su parte, un representante del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente informó que la Cartera se encargará de una zona dedicada a los productos agrícolas vietnamitas, con una superficie de más de 9.000 metros cuadrados.



Los preparativos y la construcción avanzan según lo previsto, y se exhibirán productos de 280 empresas y cooperativas, con especial énfasis en aquellos elaborados bajo el programa "Una Comuna, Un Producto" (OCOP), productos con indicaciones geográficas y bienes de consumo para el Año Nuevo Lunar (Tet).



En representación de Hanoi, Nguyen Van Phong, subsecretario permanente del Comité Municipal del Partido, detalló que la ciudad ha desarrollado planes para garantizar la seguridad durante todo el evento, ha habilitado nuevas rutas de autobús para facilitar el acceso a los visitantes y ha reforzado las medidas de saneamiento ambiental. Además, el sector sanitario local se encargará de ofrecer servicios médicos en caso de emergencia, mientras que se garantizará un suministro eléctrico estable y seguro en todo el recinto ferial.



La primera Feria de Primavera es un evento nacional de promoción comercial a gran escala, dirigido por el Gobierno y organizado por el Ministerio de Industria y Comercio, en colaboración con otras carteras, sectores y localidades. El evento se celebrará del 2 al 13 de febrero en el Centro de Exposiciones de Vietnam en Dong Anh, Hanoi, y se posiciona como un evento clave para estimular el consumo, desarrollar el mercado interno y promover las marcas vietnamitas con motivo del Tet./.