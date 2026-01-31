Vicepremier vietnamita concluye visita de trabajo a Suiza

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, realizó un viaje de trabajo a Suiza del 28 al 30 de enero.

El viceprimer ministro permanente, Nguyen Hoa Binh, trabaja con el Consejo de Administración del Grupo UBS. Foto: Anh Hien - VNA

Durante la visita, Hoa Binh efectuó visitas de cortesía al presidente suizo, Guy Parmelin, y al titular del Consejo Nacional de Suiza, Pierre-André Page. También mantuvo reuniones de trabajo con directivos del Banco Nacional Suizo, el Grupo UBS, el Banco Sygnum y el Banco Safra Sarasin, así como con representantes de la Federación Empresarial Suiza, Switzerland Global Enterprise y Swissmem, la principal asociación de pymes y grandes corporaciones del sector tecnológico suizo.

En las reuniones, líderes, asociaciones empresariales y empresas suizas valoraron altamente la visita, destacando que se produjo en un momento significativo, ya que ambos países conmemoran el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2026.

Ambas partes coincidieron en que las relaciones entre Vietnam y Suiza se han desarrollado positivamente en diversos ámbitos, especialmente desde que ambos países elevaron sus lazos a una Asociación Integral a principios de 2025, durante la visita del primer ministro Pham Minh Chinh al país europeo.

Discutieron medidas específicas para impulsar las relaciones bilaterales hacia una nueva etapa más efectiva y sustancial, en particular mediante un mayor intercambio de delegaciones a todos los niveles.

Destacaron la implementación efectiva del marco de la Asociación Integral para generar un nuevo impulso a la cooperación en comercio, inversión y finanzas, y acogieron con satisfacción la consideración de Suiza de establecer un grupo parlamentario de amistad con Vietnam.

El vicepremier informó a los líderes suizos sobre los principales resultados del XIV Congreso Nacional del Partido, reafirmando la política constante de Vietnam de valorar y fortalecer la amistad y la cooperación con Suiza.

Vietnam coordinará estrechamente con Suiza y otros miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio para concluir un acuerdo de libre comercio en 2026, satisfaciendo las expectativas de las empresas de ambos países y creando nuevos motores para la cooperación económica bilateral, afirmó.

Representantes del Banco Nacional Suizo y empresas suizas expresaron su opinión sobre los objetivos de desarrollo de Vietnam, incluyendo su ambición de crecimiento de dos dígitos, establecida por el XIV Congreso Nacional del Partido. Felicitaron a Vietnam por consolidarse como un destino atractivo para los inversores suizos e internacionales.

También señalaron que el establecimiento de un centro financiero internacional en Vietnam aumentaría aún más su atractivo para los inversores globales.

Los líderes de Sygnum Bank, el primer banco de activos digitales del mundo, fundado en 2018, compartieron su experiencia en la creación de marcos regulatorios e infraestructura para ecosistemas de banca digital y reafirmaron su continuo interés en las oportunidades de inversión en Vietnam.

El viceprimer ministro vietnamita destacó que el desarrollo de un centro financiero internacional es un paso estratégico para atraer capital a largo plazo y tecnologías avanzadas, y para profundizar la integración de Vietnam en las cadenas de valor financieras globales.

También describió las políticas vietnamitas para el desarrollo del mercado de activos digitales y los esfuerzos para la pronta puesta en marcha del centro financiero internacional en Ciudad Ho Chi Minh y en la urbe central de Da Nang.

Tras su visita a Suiza, Hoa Binh realizará una gira de trabajo a Kazajistán del 31 de enero al 3 de febrero./.