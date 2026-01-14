Valor comercial entre Vietnam y la India alcanza nuevo récord en 2025

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

La factura comercial bilateral entre Vietnam y la India en 2025 creció un 10,5% tras totalizar los 16,46 mil millones de dólares, un récord jamás registrado, según datos del Departamento de Aduanas del país indochino.

De esta cifra, las exportaciones de Vietnam a la India sumaron 10,3 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 14,2%, mientras que las importaciones llegaron a 6,1 mil millones de dólares, con un crecimiento del 4,9%.



Dentro de las exportaciones vietnamitas, el sector con mayor crecimiento fue el de teléfonos móviles y sus componentes, con 2,1 mil millones de dólares, un aumento del 27% que representó el 20,7% de las exportaciones totales. Le siguieron los envíos de computadoras, productos electrónicos y sus componentes, con 1,7 mil millones de dólares (15,8% de incremento, 16,8% del total), y la maquinaria, equipos y repuestos, que alcanzaron los 1,05 mil millones de dólares, con un aumento del 11,3% y un 10,2% del total exportado. Además, se registraron aumentos destacados en otros productos: piensos e ingredientes para piensos (97%), pimienta (54%), productos plásticos (53%), té (27,5%) y productos acuáticos (26%).

En cuanto a las importaciones, Vietnam adquirió de la India productos por un total de 6,1 mil millones de dólares, lo que representa solo el 1,75% de las importaciones totales del país. Como resultado, Vietnam registró un superávit comercial de 4,23 mil millones de dólares con India, un 31% más que el año anterior. Las economías de ambos países mantienen estructuras comerciales complementarias. India abastece a Vietnam con insumos clave como hierro, acero, productos químicos, farmacéuticos, textiles, piensos y productos acuáticos.

Por su parte, Vietnam exporta al país más poblado del mundo bienes de alta tecnología, productos electrónicos, textiles, calzado, especias, café y productos de madera. Esta complementariedad fortalece las cadenas de valor regionales y contribuye a diversificar los riesgos comerciales.

En el ámbito de la inversión, la Agencia de Inversión Extranjera de Vietnam reportó que la India cuenta actualmente con 378 proyectos activos en la nación indochina, con una inversión total superior a mil millones de dólares. Las principales áreas de inversión incluyen energía, procesamiento de minerales, agroindustria, tecnología de la información, componentes automotrices, productos farmacéuticos, hotelería e infraestructura.



Por su parte, el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior de India indicó que, para 2022, Vietnam había invertido aproximadamente 28,55 millones de dólares en su país , concentrándose en sectores como bienes de consumo, electrónica, construcción, tecnologías de la información y productos farmacéuticos./.