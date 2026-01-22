USABC reafirma su compromiso de acompañar a Vietnam en su camino hacia un crecimiento de dos dígitos

El exembajador Brian McFeeters, presidente y director ejecutivo del Consejo Empresarial Estados Unidos–ASEAN (USABC), afirmó que el USABC, junto con más de 190 empresas miembros, está dispuesto a seguir acompañando y apoyando firmemente el objetivo de Vietnam de alcanzar un crecimiento del PIB superior al 10%.

El exembajador Brian McFeeters, presidente y director ejecutivo del Consejo Empresarial Estados Unidos–ASEAN (USABC). Foto: VNA

Al compartir con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Estados Unidos con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Brian McFeeters señaló que este Congreso se celebra en un momento clave y tiene un significado especial para la orientación del desarrollo a largo plazo del país.

El USABC espera que el Congreso establezca una visión estratégica clara que guíe a Vietnam hacia una nueva era de crecimiento fuerte, sostenible y de integración más profunda, especialmente en la materialización del objetivo nacional de lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 10% o más.

También expresó su deseo de que el PCV continúe impulsando políticas que fomenten el desarrollo sostenible, la innovación, la mejora del entorno empresarial, al tiempo que se mantenga la estabilidad macroeconómica y se refuerce la resiliencia frente a las fluctuaciones globales.

En cuanto a las prioridades de política, el USABC espera que el XIV Congreso reafirme el compromiso de Vietnam con un crecimiento sostenible e inclusivo mediante la creación de un entorno empresarial estable, transparente y previsible tanto para los inversionistas nacionales como extranjeros.

La continuación del perfeccionamiento institucional, el fortalecimiento de la gobernanza, la consolidación del marco jurídico y el impulso al desarrollo de infraestructuras se consideran bases fundamentales para el crecimiento a largo plazo. Paralelamente, promover la innovación, la transformación digital y el desarrollo de la economía del conocimiento ayudará a Vietnam a mejorar su competitividad en el mercado global.

McFeeters valoró positivamente los esfuerzos de Vietnam por reestructurar y racionalizar el aparato político-administrativo, considerándolos un paso importante para mejorar la eficacia de la gestión y crear margen para una expansión económica sostenible en la próxima década.

Según él, aún existe un amplio potencial para fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión y los intercambios entre pueblos. Las empresas estadounidenses pueden contribuir de manera concreta a la movilización de capital y a la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura como energía, transporte, logística y conectividad digital, mediante la participación del sector privado y modelos de asociación público-privada.

Además, el USABC está dispuesto a apoyar a Vietnam en la promoción de la transferencia de tecnología, la innovación, la construcción de cadenas de suministro seguras, así como en la mejora de la calidad de los recursos humanos a través de programas de formación para ingenieros, técnicos y directivos, y la ampliación de la cooperación en educación y formación.

McFeeters expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista y del Gobierno de Vietnam, el país entrará en una etapa de crecimiento más fuerte, inclusivo y sostenible, y valoró los destacados logros socioeconómicos de Vietnam en 2025. Reafirmó el compromiso del USABC con una cooperación a largo plazo con la nación indochina.

En esta ocasión, manifestó su deseo de encabezar una gran delegación empresarial estadounidense para visitar Vietnam a partir del 31 de marzo, con planes de reunirse con el secretario general del PCV y otros líderes de alto nivel, reafirmando así el compromiso de convertirse en un socio a largo plazo y de confianza de Vietnam en la construcción de un futuro más próspero y sostenible./.