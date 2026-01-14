Una política exterior acertada impulsa el fuerte ascenso de Vietnam, asegura académico tailandés

Bangkok (VNA) — En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el académico tailandés Kavi Chongkittavorn afirmó que una política exterior correcta ha sido un factor clave para el sólido ascenso de Vietnam y que el país avanza en la dirección adecuada para cumplir sus objetivos de desarrollo de cara al centenario de la fundación del Partido y del Estado.



El académico tailandés Kavi Chongkittavorn. (Fuente: VNA)

Según Kavi, los últimos cinco años han representado un punto de inflexión en la diplomacia vietnamita, período en el que el país amplió y consolidó sus relaciones con todos los Estados, independientemente de su orientación, afianzándose como “amigo de todos”.



El académico señaló que, al emerger como una potencia media en los últimos cinco años, Vietnam necesita fortalecer sus vínculos con múltiples socios. Destacó que, bajo el liderazgo del secretario general To Lam, el país ha registrado avances significativos en este ámbito.



Actualmente, Vietnam mantiene asociaciones estratégicas integrales con 14 países, incluidos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y varios Estados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En el plano económico, y pese a la recesión que afecta a numerosos países, Vietnam ha logrado preservar la estabilidad macroeconómica y un crecimiento positivo, gracias a políticas económicas abiertas, la firma de múltiples acuerdos de libre comercio y una profunda integración en las cadenas de suministro regionales.



Kavi pronosticó que, en los próximos cinco a diez años, Vietnam contará con uno de los sistemas de conectividad más avanzados del sudeste asiático.



El año 2026 marcará además el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia. Al respecto, el académico subrayó que estos vínculos son fundamentales para la paz y la estabilidad del sudeste asiático continental, especialmente en la subregión del Mekong, y consideró que la efeméride será una oportunidad propicia para reforzar la cooperación integral, desde la socioeconomía hasta la cultura y los intercambios entre pueblos y parlamentos.



Según Kavi, una señal especialmente alentadora es que ambos países están promoviendo activamente el aprendizaje del idioma del otro. Cada vez más estudiantes vietnamitas estudian tailandés y varias instituciones educativas impulsan su enseñanza, mientras que en Tailandia se observa una tendencia similar con el idioma vietnamita. A su juicio, las relaciones bilaterales se fortalecerán notablemente el próximo año.



Al evaluar los logros alcanzados por Vietnam en el período 2021-2025, el académico tailandés considera que el XIV Congreso del Partido adoptará decisiones innovadoras para cumplir dos objetivos estratégicos: convertir a Vietnam en un país en desarrollo de altos ingresos para el centenario de la fundación del Partido en 2030 y transformarlo en un país desarrollado con motivo del centenario de la fundación del Estado en 2045. Kavi atribuyó esta perspectiva positiva a la disciplina, la planificación y el esfuerzo constante tanto del Gobierno como del pueblo vietnamita.



Calificó que, para alcanzar estos objetivos, Vietnam deberá implementar amplias reformas en diversos sectores.



En consecuencia, se trata de un proceso de largo plazo que exigirá garantizar una buena gobernanza, mejorar la transparencia para atraer inversión extranjera y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza de la población en las actividades de inversión y cooperación.



Además, expresó su convicción de que Vietnam avanza por el camino correcto y alcanzará sus metas en los próximos 20 años./.