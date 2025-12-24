Turismo vietnamita entra en la era digital con Visit Vietnam

Hanoi (VNA) La llega del visitante número 20 millones a Vietnam en 2025 y el lanzamiento de la plataforma nacional de datos "Visit Vietnam" se consideran puntos de partida cruciales en la construcción de una industria turística digital.



Esta es la primera vez que Vietnam anuncia una plataforma de datos a nivel nacional dedicada al turismo. (Fuente: thanhnien.vn)



Seguir cada "pulso" del mercado



Visit Vietnam es una plataforma patrocinada por el Gobierno, en colaboración con la Administración Nacional de Turismo de Vietnam y la Asociación Nacional de Datos.



El grupo SUN se encarga del desarrollo y la operación de la infraestructura tecnológica, mientras que Visa proporciona datos de pagos internacionales, modelos de análisis del comportamiento de gasto y estándares de seguridad.



La plataforma está diseñada como una infraestructura de datos unificada que presta servicios simultáneamente a agencias administrativas, empresas y turistas. En concreto, los mapas de datos turísticos en tiempo real permitirán a las autoridades monitorear la capacidad de carga de los destinos, regular los flujos turísticos e identificar riesgos operativos de forma temprana.



Paralelamente a su función de recopilación de datos, Visit Vietnam está desarrollado como un asistente de viaje virtual que acompaña a los viajeros durante todo su recorrido, ayudándolos a crear itinerarios personalizados, reservar alojamiento, billetes, transporte, y buscar información sobre el destino en tiempo real, entre otros.

Pham Van Thuy, subjefe de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, comentó que Visit Vietnam no es solo una plataforma de datos, sino también se considera un cambio en el pensamiento del desarrollo y es la forma en la que el país indochino se prepara para el futuro de la esfera, un futuro basado en datos, tecnología e inteligencia artificial (IA).



La plataforma se lanzó en un momento en que el país se encuentra en plena transformación digital en todos los sectores. A lo largo de los años, la Administración Nacional de Turismo también se ha esforzado por construir un ecosistema turístico inteligente basado en la creación de un sistema de bases de datos centralizado, unificado y sincronizado, reiteró.



Aunque Visit Vietnam aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, ya muestra una imagen muy clara del futuro: una plataforma capaz de mostrar el pulso del mercado en tiempo real, desde la densidad de visitantes en cada destino, las tendencias de búsqueda y el volumen de gasto por mercado, señaló.



Por lo tanto, apoya eficazmente a los organismos de gestión estatales en el buen desempeño de sus funciones y previsión del potencial de desarrollo del turismo, recopilación de estadísticas, elaboración de informes y optimización de las operaciones de las empresas, comunicó.



Cuando los datos se conviertan en el marco fundamental, la industria turística de Vietnam tendrá condiciones para mejorar su competitividad, atraer con mayor eficacia a segmentos de clientes de alto valor y acercarse a su objetivo de convertirse en un destino líder en la región, observó el funcionario.



Impulsar la imagen de Vietnam en el mundo



Visit Vietnam es un espacio digital centralizado para que las agencias de viajes y los proveedores de servicios tengan un canal oficial adicional para conectarse con el mercado, llevar productos a los clientes adecuados y participar en el ecosistema de datos común de la industria.



La plataforma también proporciona un conjunto de herramientas de gestión inteligente que ayudan a las empresas a actualizar productos, gestionar servicios, rastrear los niveles de interés de cada segmento de clientes y evaluar la demanda del mercado para llegar a los turistas nacionales e internacionales.

En el ámbito del manejo intensivo de datos, Visit Vietnam desarrolla un conjunto de informes de análisis de mercado basados en datos en tiempo real combinados con datos de pagos internacionales de Visa. Estos informes ayudan a las empresas a identificar mercados de alto valor, tendencias de gasto, fluctuaciones estacionales y el comportamiento de los diferentes grupos de clientes.



Esta es la primera vez que las empresas turísticas de Vietnam cuentan con una herramienta analítica estandarizada y continuamente actualizada.



Truong Quoc Hung, presidente del Club de Viajes de UNESCO Hanoi, expresó su confianza en que Visit Vietnam será un hito importante para la industria del turismo a medida que el país avanza hacia una nueva era, la del ascenso del pueblo.



Mientras tanto, Cao Tri Dung, presidente de la Asociación de Viajes de Vietnam, enfatizó que, en el vibrante mundo digital de hoy, lleno de información, innumerables enfoques y fuentes de productos en numerosas plataformas, ya el país cuenta con una plataforma oficial a nivel nacional.



Visit Vietnam será la fuente de datos más fiable para los turistas a la hora de reservar servicios, buscar información, visitar Vietnam y disfrutar de sus experiencias.



Por otro lado, las empresas también contarán con una forma más rápida de compartir directamente sus productos y servicios con los clientes. Este método es eficaz y rentable, observó Cao Tri Dung./.