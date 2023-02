Túnica larga (Ao Dai) vietnamita capta atención de diseñadores británicos

Londres (VNA) Cincuenta modelos de la túnica larga (Ao Dai) de Vietnam, de la marca Love Collection para adultos y niños, se presentaron en el espectáculo de apertura de la Semana de moda de House of iKons Fashion Week 2023 en Londres.



La diversa gama del traje tradicional de Vietnam acapara la atención especial de los diseñadores y de revistas británicas de moda.



Con el tema: “Los colores Vietnam- Reino Unido”, la colección Ao Dai de la diseñadora infantil Anna Hoang fue concebida para celebrar el 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre Vietnam y el Reino Unido con colores llamativos y motivos icónicos de los dos países, como flores de loto, rosas Tudor, sitios famosos como Hanoi, Hoi An, Hue, Londres, Tower Bridge y el reloj Big Ben.



La Colección de Ao Dai para los niños con tonos azules del mar simbolizan la sostenibilidad y el futuro brillante de las relaciones entre ambos países.

En la House of iKons Fashion Week 2023, Love Collection exhibió también la seda La Khe, un producto de tela satin y sari de alta calidad tejida a mano por artesanos vietnamitas, abanicos y sombreros cónicos pintados por artesanos de Hue; café Zili, una especialidad de la meseta de Di Linh y Lam Dong, y banh mi (Sanwich vietnamita) para promover la cultura y la gastronomía vietnamita a amigos británicos e internacionales.



Los colores vietnamitas-ingleses fueron realizados por modelos internacionales, reinas de belleza vietnamitas Ao Dai en el Reino Unido y algunos niños de origen vietnamita nacidos y criados en el Reino Unido.



House of iKons Fashion Week constituye un evento de moda internacional anual organizado por House of iKons desde 2014 en el marco de la London Fashion Week en febrero y septiembre de cada año.



House of iKons Fashion Week 2023 atrae a 500 modelos internacionales y 28 diseñadores de Vietnam, Estados Unidos, Italia, Finlandia, el Reino Unido, Tailandia, Filipinas y otros países.



La marca Love Collection fue fundada en 2019 por Anna Hoang y Emily Nguyen con el propósito de honrar y promover la cultura vietnamita a través de los trajes tradicionales de las mujeres vietnamitas.



Nacida y criada en el Reino Unido en una familia vietnamita, la diseñadora Anna Hoang, de 13 años, dijo que a través de la colección quiere transmitir su amor por las raíces vietnamitas e Inglaterra, su segunda tierra natal.



Anna Hoang espera en el futuro continuar presentando el Ao Dai en particular y la cultura vietnamita en general en eventos y programas culturales no solo en el Reino Unido y Vietnam, sino también en otros países de Europa y América.



La colección "Los colores Vietnam-Reino Unido" se presentará el 23 de febrero en St Andrews, una de las principales universidades del Reino Unido, para recaudar fondos para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro del Sudeste y Este de Asia (SEEAC); también recibió una invitación para asistir al Festival Británico en Vietnam, en septiembre./.