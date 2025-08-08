Treinta años de adhesión de Vietnam a la ASEAN: De aspiración común a un miembro confiable y responsable

Hanoi (VNA) - Con motivo del 30.º aniversario de la adhesión de Vietnam a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el viceprimer ministro y canciller del país indochino, Bui Thanh Son, publicó un artículo titulado “Recorrido de 30 años: De la aspiración común a un miembro confiable y responsable”.

Ceremonia de izamiento de la bandera de la ASEAN. Foto: VNA

En el texto, Thanh Son puntualizó que el 28 de julio de 1995, Vietnam se incorporó oficialmente a la ASEAN, decisión estratégica que marcó una nueva etapa en el proceso de renovación e integración regional e internacional. Este paso ayudó al país a romper el aislamiento, consolidar un entorno de paz y estabilidad y avanzar en el desarrollo nacional.

De acuerdo con el vicepremier, en el contexto de la posguerra fría, los países del Sudeste Asiático fortalecieron sus lazos para adaptarse a las tendencias de integración. La adhesión de Vietnam a la ASEAN reflejó su firme voluntad política, así como el pensamiento renovador y la aplicación creativa de la diplomacia de independencia, autodeterminación, paz, cooperación, desarrollo, multilateralismo y diversificación de las relaciones internacionales.

Este paso estratégico confirmó la determinación de Vietnam de integrarse de forma proactiva, considerando a la región como base y la cooperación como vía para el desarrollo sostenible. La membresía en ASEAN fue un hito trascendental que abrió el camino para que Vietnam se convirtiera en un socio activo y responsable en la región y en el mundo, destacó.

Durante estas tres décadas, Vietnam ha mantenido una participación activa en la ASEAN, promoviendo la unidad interna y el principio de consenso, pilar fundamental del bloque. Con un enfoque equilibrado y constructivo, el país ha contribuido a armonizar diferencias y mantener una voz común basada en el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la ASEAN.

Vietnam también ha actuado como puente entre la política y la práctica. Desde la Declaración de Hanoi (2001) sobre la reducción de brechas de desarrollo hasta iniciativas frente a la pandemia de la COVID-19 y el Foro de Alto Nivel sobre el Desarrollo de las Subregiones (2021), el país indochino ha impulsado un crecimiento inclusivo, con el ser humano como centro, objetivo y motor del proceso de construcción comunitaria.

En materia de relaciones exteriores, Vietnam ha promovido activamente los lazos entre ASEAN y sus socios, reforzando la centralidad del bloque en la arquitectura regional, y ampliando su participación en temas globales como el cambio climático, la seguridad marítima y alimentaria.

Las iniciativas como el Foro del Futuro de ASEAN, impulsadas por Vietnam, abren nuevos espacios de diálogo inclusivo y de proyección estratégica a largo plazo.

Según Thanh Son, mirando hacia el futuro, Vietnam definió cinco orientaciones principales para seguir participando en la exitosa creación de la ASEAN.

En primer lugar, mantener un espacio estratégico para la paz y la estabilidad. Vietnam necesita seguir trabajando con otros países para consolidar el consenso, fortalecer la confianza estratégica, mantener el papel central de la ASEAN, promover principios y estándares de conducta, y defender el Estado de derecho.

En segundo lugar, expandir el espacio económico, promover iniciativas para explotar el mercado intrabloque, utilizar eficazmente los tratados de libre comercio con sus socios y diversificar los vínculos con socios dinámicos y potenciales.

En tercer lugar, construir un ambiente para la innovación, donde la ASEAN se convierta en un destino para ideas y soluciones innovadoras basadas en transformación digital, ciencia, tecnología e innovación.

En cuarto lugar, establecer un espacio de desarrollo inclusivo, donde las personas, las empresas y las localidades disfruten de los frutos de su trabajo de forma justa y se les facilite una mayor participación en el proceso de construcción de la Comunidad.

Por último, fortalecer la conectividad sociocultural para enriquecer la identidad de la Comunidad ASEAN y fortalecer la amistad y el entendimiento entre los pueblos. Esta es la fuente interna de fortaleza que une a la agrupación, creando una base sólida para una región unida, solidaria y cohesionada.

A lo largo de 30 años, Vietnam ha demostrado su compromiso proactivo y responsable con todas las actividades de la ASEAN, consolidando la cohesión interna y elevando la posición del bloque a nivel internacional. Este recorrido ha sido tanto una senda de integración como de reafirmación del papel y prestigio del país en la región y en el mundo.

Con una nueva posición y fuerza, Vietnam continuará acompañando a la ASEAN hacia una comunidad resiliente, inclusiva y sostenible, concluyó el subjefe del Gobierno./.