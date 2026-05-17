Transparencia institucional para impulsar al sector privado en Vietnam

Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)

Tras un año de implementación de la Resolución 68-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, numerosas empresas consideran que, para que la economía privada logre un verdadero despegue, es necesario perfeccionar el marco institucional, ampliar el acceso al crédito y elaborar mecanismos de funcionamiento transparentes que impulsen el crecimiento económico.

Impulso a la digitalización y la alta tecnología

Como empresa emergente del sector de agricultura de alta tecnología, Shoes Agtech desarrolla robots agrícolas inteligentes destinados al modelo de rotación camarón-arroz.

Según Vu Ngoc Anh, fundador de la compañía, las políticas preferenciales derivadas de la Resolución 68, como exenciones fiscales, apoyo al crédito verde e incentivos para el arrendamiento de tierras, han facilitado la expansión productiva y la comercialización del robot autónomo Airboots S30.

En 2025, Shoes Agtech produjo y entregó 10 robots destinados a la cría de camarones y el cultivo de arroz para clientes en Kien Giang. Estos equipos pueden operar en aguas saladas, salobres y dulces, reduciendo entre un 30% y un 40% los costos de producción en zonas de difícil mecanización.

No obstante, Ngoc Anh señaló que uno de los principales obstáculos es la ausencia en Vietnam de un sistema propio de normas técnicas y certificación para equipos agrícolas inteligentes. En el caso de tecnologías emergentes como la robótica o la inteligencia artificial, las empresas todavía deben demostrar por sí mismas la eficacia y seguridad de sus productos.

Para superar estas limitaciones, Shoes Agtech propuso establecer mecanismos flexibles de prueba para nuevas tecnologías y reforzar el papel de cooperativas y empresas de servicios agrícolas como puente entre la innovación y los pequeños productores. Asimismo, pidió mayores incentivos al crédito verde y al desarrollo de infraestructura de datos digitales para facilitar la expansión empresarial.

Prioridad a los productos “Hechos en Vietnam”

Al evaluar los resultados de la Resolución 68, Nguyen Ngoc Quang, director general de la empresa técnica CareZone, destacó que la simplificación de requisitos administrativos ha permitido a la empresa reducir significativamente costos operativos y mejorar su eficiencia.

Gracias a mecanismos transparentes de supervisión posterior, CareZone ha logrado acceder a nuevos proyectos de salas limpias para sectores médico e industrial. Además, la reducción de costos logísticos y de importación de componentes de alta tecnología ha fortalecido su competitividad frente a contratistas extranjeros.

Según Nguyen Ngoc Quang, tras un año de aplicación de la resolución, la cantidad de proyectos de salas limpias en los que participa la empresa aumentó entre un 40% y un 50%, mientras que los ingresos por construcción e instalación crecieron un 35% respecto al período anterior.

A partir de su experiencia, CareZone propuso al Gobierno priorizar productos nacionales de filtración de aire en proyectos de inversión pública, así como ofrecer crédito preferencial e incentivos fiscales a equipos energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

La empresa también recomendó acelerar la creación de un portal nacional de datos técnicos digitales que sustituya los actuales procesos de verificación documental en papel, con el fin de reducir tiempo y costos para las empresas./.