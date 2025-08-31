Titular del FPV recibe a delegación de Asociación de Negocios e Inversiones Vietnam-Corea del Sur

Hanoi (VNA)- El presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Do Van Chien, recibió hoy en Hanoi a una delegación de la Asociación de Negocios e Inversiones Vietnam-Corea del Sur (VKBIA).



El presidente del Comité Central del Frente del FPV, Do Van Chien, recibe a una delegación de la VKBIA (Fuente: VNA)



La delegación de VKBIA se encuentra en Vietnam para participar en las celebraciones del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional del 2 de septiembre.



En la reunión, Van Chien valoró altamente las contribuciones de VKBIA en la conexión económica, comercial y de inversiones entre Vietnam y Corea del Sur, así como al fortalecimiento de la amistad y la asociación estratégica integral bilateral.



Instó a la asociación a seguir desempeñando su papel como puente de cooperación, ampliando la colaboración en sectores como la industria verde, las energías renovables, las ciudades inteligentes y la alta tecnología.



Aseguró que el FPV siempre acompañará y apoyará a VKBIA para que se desarrolle con solidez, aportando beneficios concretos al país y a las relaciones Vietnam–Corea del Sur.



Por su parte, Tran Hai Linh, presidente de VKBIA, informó que tras seis años de actividad, la asociación ha acompañado a grandes conglomerados como Samsung, LG y GS Energy en proyectos multimillonarios, impulsando la cooperación local, la educación y la formación de recursos humanos de alta calidad.



Asimismo, agregó, VKBIA ha desplegado diversos programas de apoyo a las zonas insulares y a la población en el país, en particular con la entrega de decenas de miles de lotes de ayuda y material sanitario durante la pandemia de COVID-19.



De cara al futuro, aseveró, VKBIA continuará intensificando la cooperación con las localidades vietnamitas, especialmente en la región noroeste, y llevará a cabo un proyecto de residencia para personas mayores en Vietnam, consolidándose como un puente confiable entre la comunidad vietnamita en Corea del Sur y su tierra natal./.