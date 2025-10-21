Tifón Fengshen agita el Mar del Este y provoca fuertes lluvias en centro de Vietnam

Hanoi (VNA) - El tifón Fengshen continúa afectando el Mar del Este con vientos y olas intensas, mientras que en la región central de Vietnam se esperan lluvias fuertes y prolongadas del 21 al 26 de octubre, según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos.

Las autoridades piden a los barcos que atraquen en tierra para refugiarse de la tormenta Fengshe. (Foto: VNA)

A las 4:00 a.m. del 21 de octubre, el ojo del tifón se encontraba a unos 200 km al noreste de la zona especial de Hoang Sa, con vientos sostenidos de nivel 9 a 10 (75–102 km/h) y ráfagas de hasta nivel 12. La tormenta se desplaza hacia el oeste-suroeste a una velocidad de 10–15 km/h, impactando directamente la zona noroeste del Mar del Este, incluida Hoang Sa.

Se prevé que para el 23 de octubre la tormenta se debilite a depresión tropical cerca de la costa entre Hue y Quang Ngai. En la zona marítima, los vientos oscilarán entre niveles 7 y 10, con ráfagas de nivel 12 y olas que alcanzarán hasta 7 metros. El nivel de riesgo por desastre natural se mantiene en 3.

Se recomienda a todas las embarcaciones en las áreas afectadas extremar las precauciones ante el fuerte viento, el oleaje elevado y las tormentas.

Entre el 21 y el 26 de octubre, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en la región central, especialmente entre Ha Tinh y Quang Ngai, con acumulaciones que pueden variar entre 200 y 700 mm por evento, superando los 900 mm en zonas puntuales.

El 21 de octubre se esperan chubascos dispersos y tormentas eléctricas desde Quang Tri hasta Khanh Hoa y en el sur del país, con precipitaciones localizadas superiores a 80 mm.

Las autoridades alertan sobre posibles inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra en zonas montañosas y crecidas repentinas en ríos pequeños.

La alerta por lluvias intensas, rayos, granizo y vientos fuertes es de nivel 1, y en las provincias de Quang Tri a Da Nang asciende a nivel 2.

Mientras, el aire frío continúa afectando el norte y el norte del centro de Vietnam, causando un descenso notable de las temperaturas. En el delta del norte y la provincia de Thanh Hoa, las mínimas oscilan entre 19 y 21°C, mientras que en las zonas montañosas bajan a entre 16°C y 18°C.

En Hanoi, el clima será soleado durante el día y sin lluvias por la noche, con vientos del noreste de nivel 3 y temperaturas entre 20 y 30°C. Por la noche y madrugada se esperan condiciones frescas./.