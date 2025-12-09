Tailandia destaca el auge del comercio electrónico en el mercado de alimentos de Vietnam

Hanoi (VNA) - El comercio electrónico en Vietnam está transformando rápidamente el mercado de alimentos y bebidas (F&B) del país, impulsado por los nuevos hábitos de consumo y una creciente demanda de la Generación Z, según un artículo recién publicado por el períodico tailandés The Nation.



El auge del comercio electrónico en Vietnam, con un crecimiento anual del 20-25%, ha dado paso a un nuevo modelo de consumo basado en la conveniencia, donde los vietnamitas compran cada vez más alimentos y bebidas a través de plataformas en línea.



Este cambio de comportamiento, inicialmente concentrado en las grandes ciudades, se está expandiendo rápidamente al resto del país y se espera que reconfigure los sectores minorista y de alimentos en 2025.



De acuerdo con la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam (VECOM), se prevé que el valor del comercio electrónico minorista del país supere los 40 mil millones de dólares en 2025, consolidando a Vietnam entre los cinco mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento a nivel mundial.

Un factor clave en esta expansión es el uso creciente de billeteras electrónicas y pagos con códigos QR, que representan más del 75% de las transacciones en línea, según el Banco Estatal de Vietnam.



Además, los consumidores vietnamitas están ampliando sus hábitos de compra en línea más allá de productos electrónicos y ropa, incorporando productos de consumo masivo, como alimentos frescos, bebidas y artículos de salud, que adquieren de forma casi diaria.



El mercado de alimentos listos para comer y los servicios de entrega también están experimentando un crecimiento significativo. Plataformas como ShopeeFood, GrabFood y Baemin están expandiéndose hacia ciudades secundarias, ofreciendo menús que van desde la tradicional cocina vietnamita hasta opciones saludables y bebidas, con un crecimiento proyectado de un 15% en 2025, según VECOM y Statista.



La Generación Z y los millennials están liderando la demanda en el sector de alimentos en línea. Estos consumidores están impulsando el uso de transmisiones en vivo, ventas flash y descuentos a través de aplicaciones para hacer sus compras.



Según un estudio de VECOM, casi el 70% de los consumidores vietnamitas han adquirido alimentos tras ver una transmisión en vivo, mientras que más del 60% lo hacen aprovechando promociones en aplicaciones móviles.



El informe sobre psicología del consumidor en Vietnam 2025 destaca que más del 74% de los vietnamitas están dispuestos a probar productos nuevos, siendo la conveniencia, la fusión de sabores locales con tendencias globales y la personalización de los productos las principales motivaciones detrás de sus compras.



Para los restaurantes y empresas que deseen prosperar en este entorno dinámico, la clave será colaborar con plataformas de comercio electrónico y adaptar sus menús y servicios a las nuevas preferencias del consumidor. En este contexto, los negocios que logren entender las demandas de la nueva ola de consumidores digitales estarán mejor posicionados para aprovechar el potencial de crecimiento en el sector de alimentos y bebidas en Vietnam./.