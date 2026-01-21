Sugieren renovar mentalidad en lucha contra corrupción, despilfarro y negatividad en Vietnam

El secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y subjefe permanente de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, repasó los resultados destacados en la labor de prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos durante el mandato del XIII Congreso Nacional de la organización política, así como sobre los requisitos y tareas para el próximo período.



El secretario del Comité Central del PCV y subjefe permanente de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, responde a las preguntas de la prensa. Foto: VNA

En una entrevista concedida a la prensa con motivo del XIV Congreso Nacional del PCV, el funcionario enfatizó que, durante el XIII mandato, el trabajo de prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos —bajo el liderazgo del Partido y directamente del Buró Político y el Comité Directivo Central para esa labor, encabezado por el Secretario General— continuó dirigiéndose de manera decidida, persistente, integral y metódica, logrando grandes avances y resultados muy importantes.Según dijo, la corrupción, el despilfarro y la negatividad han sido contenidos, prevenidos y repelidos paso a paso, contribuyendo a la construcción de un Partido y un sistema político cada vez más transparentes y fuertes. La lucha contra esos vicios cuenta con la confianza y el apoyo del pueblo, convirtiéndose en un movimiento vigoroso; hasta la fecha, no solo se realiza a nivel central, sino que también en muchas localidades. La disciplina y el rigor dentro del Partido, así como el control del poder, se han fortalecido cada vez más, aplicándose de manera sincronizada sanciones disciplinarias del Partido, administrativas del Estado y procesos penales.Se detectaron y procesaron numerosos casos de corrupción, despilfarro y negatividad de gran escala, tanto por el número de infractores como por los daños causados y su naturaleza extremadamente grave. Estos casos presentaban una estructura organizada tipo "ecosistema", con operaciones cerradas en bancos, sociedades de valores, empresas de valoración y notarías, junto a sistemas de cientos de filiales nacionales y extranjeras destinadas a manipular acciones y bonos corporativos, subastas y licitaciones. Asimismo, afectaron los mecanismos de asignación presupuestaria y recursos de inversión pública, aprovechando incluso la situación de la pandemia para cometer actos de corrupción y negatividad.Minh Chinh destacó la mejora en los resultados de la recuperación de activos estatales apropiados o perdidos; mientras que la coordinación entre los órganos de inspección y los órganos procesales es cada vez más estrecha, elevando la eficacia de esta lucha.Respecto a las tareas futuras, subrayó que la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos debe cumplir con los objetivos y requisitos establecidos por el XIV Congreso Nacional. En primer lugar, es vital continuar fortaleciendo el liderazgo directo e integral del PCV, promoviendo el papel y la responsabilidad de los comités, organizaciones del Partido y sus dirigentes; mantener la disciplina y el rigor, asegurando un procesamiento que sea a la vez estrictamente legal, humanitario y convincente, que responda a las necesidades del desarrollo socioeconómico y garantice un crecimiento económico de dos dígitos en los próximos años.Para lograrlo, instó a seguir renovando el pensamiento, la percepción y los métodos de lucha contra la corrupción, el despilfarro y los actos negativos. Esto debe ir ligado al perfeccionamiento de las instituciones y un sistema legal sincronizado que se ajuste a la realidad, centrándose en resolver dificultades y obstáculos, especialmente en proyectos de inversión relacionados con la tierra, cerrando a tiempo las lagunas legales y eliminando los cuellos de botella de la economía.Además, recomendó intensificar las medidas preventivas, priorizar la lucha contra el despilfarro, incentivar la reparación voluntaria de los daños, aumentar la transparencia, y perfeccionar las instituciones de control. Al mismo tiempo, es fundamental realizar una buena labor de difusión para construir una cultura de integridad y combatir la corrupción desde el interior de los propios organismos encargados de estas funciones./.