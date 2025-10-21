Semana Internacional Digital de Vietnam 2025 debatirá marco institucional para la IA

Hanoi (VNA) – La Semana Internacional Digital de Vietnam 2025, que se celebrará del 27 al 29 de octubre en Hanoi y la provincia de Ninh Binh, destacará el papel pionero de las políticas y los marcos institucionales en la promoción del desarrollo y la aplicación responsable de la inteligencia artificial (IA), orientada al crecimiento sostenible y la integración global.



La Semana Internacional Digital de Vietnam 2025, que se celebrará del 27 al 29 de octubre en Hanoi. (Foto: Bnews)



Según Vu Thi Tu Quyen, subdirectora del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la cuarta edición incluirá una mesa redonda ministerial y seis sesiones temáticas sobre 5G, infraestructura digital, IA, transformación digital, recursos humanos digitales y empresas digitales. Estas sesiones tienen como objetivo impulsar la comercialización tecnológica, ampliar la cooperación regional e internacional y configurar un ecosistema digital sostenible.



El exprimer ministro británico Tony Blair, en su calidad de presidente ejecutivo del Instituto Tony Blair para el Cambio Global (TBI), ofrecerá un discurso central durante la ceremonia de apertura, en el que destacará la creciente relevancia de Vietnam en la promoción del diálogo internacional sobre gobernanza digital y desarrollo responsable de la IA.



Asimismo, Amandeep Singh Gill, subsecretario general de las Naciones Unidas y enviado especial para las tecnologías digitales y emergentes, intervendrá en la sesión inaugural.



El evento reunirá a altos representantes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Banco Mundial y la Unión Europea, así como a ministros de los países miembros de la ASEAN y socios como Australia, Corea del Sur y Estados Unidos.



En el marco de la semana también se celebrarán exposiciones tecnológicas, reuniones bilaterales y actividades de diplomacia cultural, destinadas a promocionar la imagen de Ninh Binh ante los amigos internacionales.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología informó además que el proyecto de ley sobre inteligencia artificial se encuentra abierto a consulta pública y se prevé que sea presentado ante la Asamblea Nacional de la XV Legislatura en su décimo período de sesiones. Si se aprueba, Vietnam se convertirá en uno de los pocos países del mundo con un marco legal integral sobre la IA.



El borrador de la ley consta de nueve capítulos y 70 artículos, basados en los principios fundamentales de centralidad en el ser humano, seguridad y transparencia, desarrollo inclusivo y sostenible, y gobernanza equilibrada. Uno de sus aspectos más destacados es el enfoque de gestión basada en el riesgo, mediante el cual los sistemas de IA de alto riesgo estarán sujetos a una supervisión estricta./.