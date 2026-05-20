Seis estudiantes vietnamitas ganan medallas en Olimpiada de Informática de Asia-Pacífico

Seis estudiantes vietnamitas participantes en la APIO 2026 obtuvieron medallas (Foto: Ministerio de Educación y Formación)

Seis estudiantes vietnamitas participantes en la Olimpiada de Informática de Asia-Pacífico (APIO) 2026 obtuvieron medallas, según informó hoy el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam.



Los resultados oficiales mostraron que el equipo vietnamita consiguió dos medallas de oro y cuatro de plata en la competición, que se celebró en línea desde Taiwán (China).



Los dos medallistas de oro fueron Nguyen Huu Tuan y Nguyen Bui Duc Dung, estudiantes de 12.º grado del bachillerto para estudiantes superdotados en ciencias naturales de la Universidad de Ciencias de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi.



Las cuatro medallas de plata fueron obtenidas por Nguyen Khanh Phuc, estudiante de 10.º grado del bachillerato para superdotados Luong Van Tuy en la provincia de Ninh Binh; Thai Van Gia Kien, estudiante de 12.º grado del bachillerato para superdotados Ha Tinh en la provincia de Ha Tinh; Dang Huy Hau, estudiante de 11.º grado del bachillerato para superdotados Thang Long en la provincia de Lam Dong; y Le Pham Duy Khoa, también de 11.º grado y estudiante de la misma escuela que los dos medallistas de oro.



La 20.ª edición de la APIO se celebró del 9 al 10 de mayo, con la participación de 37 equipos de países y territorios, sumando un total de 1.043 concursantes. De estos, 187 estudiantes se clasificaron para la consideración de medallas, incluyendo 16 de oro, 47 de plata y 93 de bronce.



El equipo nacional de Vietnam estuvo integrado por 15 concursantes, quienes realizaron el examen en línea en la Universidad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi. Según el reglamento de la APIO, Vietnam podía nominar a los seis concursantes con mayor puntuación para la consideración de medallas.



Con las seis medallas, Vietnam se ubicó en segundo lugar en la clasificación general, junto con Japón, detrás de Rusia, que ocupó el primer puesto. Este logro también contribuyó a que Vietnam mantuviera su posición de liderazgo en el Sudeste Asiático.



El examen de este año se consideró particularmente exigente e innovador, con dos tercios de los problemas presentando formatos novedosos que requerían enfoques flexibles y creativos. Entre los participantes más destacados se encontraban Nguyen Huu Tuan, quien ganó una medalla de oro y ocupó el sexto lugar en la clasificación general, y Nguyen Bui Duc Dung, quien también obtuvo una medalla de oro y se ubicó en el undécimo lugar.



Según los resultados de la APIO, cuatro estudiantes serán seleccionados para representar a Vietnam en la Olimpiada Internacional de Informática (IOI) de 2026./.