Sector privado, motor clave para el desarrollo de infraestructuras nacionales

Hanoi (VNA)- Según la Resolución No. 68-NQ/TW del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía privada, el sector privado se considera una fuente importante para el desarrollo de infraestructuras nacionales.

Foto de ilustración. (Foto: VNA)

Sin embargo, para activar este recurso en los proyectos de infraestructuras clave, es necesario implementar una serie de soluciones integrales, dijo la subdirectora de la Oficina de Desarrollo de Empresas Privadas y Economía Colectiva, Trinh Thi Huong, al compartir sus opiniones con los periodistas de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre este tema.

Huong destacó que esta resolución ha sido recibida de manera muy positiva por la comunidad empresarial debido a sus soluciones integrales, innovadoras y disruptivas para el sector privado.

La resolución ha establecido mecanismos políticos que estimulan la participación del sector privado en proyectos de infraestructuras importantes, tales como infraestructuras digitales, energía, logística y transporte verde. Estos mecanismos abren nuevas oportunidades para que el sector privado participe en proyectos clave, observó.

Además, resaltó que, en los tres lanzamientos e inauguraciones de proyectos clave, se han implementado alrededor de 564 proyectos, con un capital movilizado total de 196 millones de dólares, de los cuales el sector privado ha aportado más de 14,6 millones de dólares, representando el 74,6% del total de los fondos.

Sobre las dificultades para atraer recursos privados en el desarrollo de infraestructuras nacionales, Huong señaló que, durante los diálogos con la comunidad empresarial, aún existen algunos obstáculos relacionados con el marco institucional y las políticas.

Los trámites administrativos, permisos y la coordinación interinstitucional en la ejecución de grandes proyectos siguen siendo redundantes, lo que provoca que las empresas pierdan tiempo y dinero. Además, la mayoría de las empresas vietnamitas son pequeñas y medianas, lo que dificulta su capacidad de financiamiento para proyectos grandes.

Los fondos preferenciales para proyectos clave no se han implementado de manera eficaz, lo que genera dificultades en el acceso a financiamiento. Los problemas de planificación, asignación y liberación de terrenos también son limitaciones, y muchas empresas aún no invierten lo suficiente en tecnologías clave para llevar a cabo proyectos de infraestructuras digitales, transporte verde y energía.

Otro desafío es la acumulación de deudas y la demora en los pagos durante la ejecución de contratos, lo que afecta el flujo de efectivo de las empresas, añadió.

En cuanto al papel del Ministerio de Finanzas para resolver las dificultades del sector privado, la funcionaria informó que a principios de 2026, la cartera ha asesorado al Gobierno para la promulgación de las Resoluciones No. 01 y No. 02, centradas en la reforma institucional y la creación de un entorno de inversión más favorable.

También se han realizado recomendaciones para mejorar los mecanismos y políticas relacionados con la Ley de Inversiones, las licitaciones y las asociaciones público-privadas (PPP) con el fin de diversificar y mejorar la efectividad de los modelos de asociación público-privada, desbloqueando así los recursos del sector privado, detalló.

Un aspecto destacado es la modificación de los costos deducibles para actividades de investigación y desarrollo (I+D), permitiendo que las empresas deduzcan el doble del costo real y otorgando la posibilidad de reinvertir hasta el 20% de sus ingresos en I+D. Estas soluciones han sido recibidas positivamente por las empresas, facilitando la movilización de recursos privados para la ciencia, tecnología e innovación.

En cuanto a la acumulación de deudas y la ejecución de contratos, Huong destacó que la Resolución No. 68 también subraya la necesidad de garantizar cuatro derechos fundamentales para las empresas: el derecho de propiedad, el derecho sobre los activos, la libertad de empresa y la igualdad en la competencia.

Asimismo, es crucial asegurar la efectiva implementación de los contratos para que las empresas puedan trabajar con confianza junto al Estado en proyectos clave.

También comentó que el Ministerio de Finanzas está presentando al Primer Ministro dos programas importantes, incluido el desarrollo de 1.000 empresas pioneras y la formación de 10.000 directivos ejecutivos para el sector privado. El desarrollo de un grupo empresarial líder y directivos ejecutivos capaces de liderar cadenas de valor y ejecutar proyectos estratégicos nacionales es uno de los objetivos clave./.