Sector de salud de Hanói se moviliza al servicio del Congreso del Partido

El director del Departamento municipal de Salud, Nguyen Trong Dien, revisa los equipos médicos l servicio del Congreso del Partido (Foto: VNA)

El Departamento de Salud de Hanoi lanzó una campaña de respuesta médica en preparación para el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria, la atención médica y el control de epidemias durante el evento.



En el acto de lanzamiento, el director del Departamento municipal de Salud, Nguyen Trong Dien, subrayó que asegurar la seguridad médica, la prevención y control de enfermedades, la inocuidad alimentaria, la higiene ambiental y la preparación para cualquier contingencia constituye una de las tareas clave que contribuirá directamente al éxito de la cita partidista.



Trong Dien exigió a las unidades relevantes mantener un régimen de guardia permanente las 24 horas y estar plenamente preparadas para recibir y tratar pacientes, proporcionar atención de urgencia, y controlar de manera efectiva brotes de enfermedades y riesgos relacionados con la seguridad alimentaria durante el Congreso.



El director hizo un llamado a los funcionarios, empleados públicos y trabajadores de todo el sector de la salud de Hanoi para que mantengan un alto sentido de la responsabilidad, disciplina y profesionalismo, mientras coordinan estrechamente con las agencias dentro y fuera del sector. Instó a la estricta implementación de las directivas de las autoridades municipales y del Departamento de Salud para garantizar la seguridad médica absoluta.



Asimismo, pidió fortalecer la coordinación con las fuerzas competentes y las autoridades locales para asegurar el orden público y la seguridad sanitaria, junto con una mejora en el intercambio de información y la notificación oportuna de cualquier dificultad para su rápida resolución.



Por su parte, el director del Centro de Control de Enfermedades de Hanoi, Bui Van Hao, reafirmó el compromiso de movilizar recursos humanos de alta calidad. Declaró que el centro desarrollará e implementará de manera proactiva planes y medidas profesionales, con especial atención al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la detección temprana y la respuesta oportuna a enfermedades infecciosas en toda la ciudad.



El centro también garantizará la seguridad alimentaria mediante un monitoreo riguroso de los establecimientos que suministran y procesan alimentos para el Congreso y las actividades relacionadas.



Otras medidas incluyen la intensificación de la higiene ambiental, la desinfección, el control de factores de riesgo para la salud y el monitoreo de la calidad del agua en las sedes del evento y los alojamientos de los delegados. Se mantendrá un régimen de guardia 24/7, con personal, equipos, productos químicos y suministros médicos listos para actuar de manera rápida y efectiva.



El subdirector del hospital general Saint Paul, Tran Ngoc Son, informó que su institución es una de las unidades asignadas para prestar servicios médicos durante el Congreso. Consciente de su responsabilidad p