Secretario general: XIV Congreso del PCV marca un hito para el futuro del país

Tras cinco días de trabajo serio, diligente y científico guiado por los principios de "Unidad - Democracia - Disciplina - Avance - Desarrollo", el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV) culminó con éxito, marcando un hito trascendental tanto para la fuerza política como para la nación, aseguró su secretario general, To Lam.



El secretario general To Lam pronunció un discurso de clausura del XIV Congreso del PCV. Foto: VNA



Además, resaltó las tareas fundamentales establecidas por el Congreso, entre ellas el mantenimiento de la paz, el desarrollo sostenible y la defensa nacional; la mejora de las condiciones de vida de la población; y la meta de transformar a Vietnam en un país en desarrollo, con una industria moderna y un nivel de ingresos medios altos para 2030. Igualmente, se estableció la visión de lograr un Vietnam desarrollado y con altos ingresos para 2045, un país pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz, que avance con firmeza hacia el socialismo.



El espíritu general de esta magna cita se basa en la autonomía estratégica, en aprovechar las oportunidades, en superar los desafíos y en una firme determinación para obtener resultados concretos, indicó.

Vista panorámica de la sesión. Foto: VNA



El Secretario General hizo hincapié en la importancia de mantenerse fieles a la realidad, respetar los principios fundamentales e innovar constantemente para asegurar el desarrollo sostenible del país.



Informó que el Congreso reafirmó una vez más una verdad fundamental: el liderazgo del Partido es clave para todas las victorias de la revolución vietnamita y se reiteró la validez y creatividad de la línea de reforma del Partido.



Además, acotó, el Congreso subrayó la necesidad de fortalecer la construcción y la rectificación del Partido y el sistema político para que sean sólidos, íntegros y eficaces; reforzar el liderazgo, la gobernanza y la capacidad de lucha del Partido; formar y perfeccionar un equipo de cuadros con virtud, fortaleza y talento; comprender profundamente que "el pueblo es la raíz", y mantener y robustecer el vínculo estrecho entre el Partido y el pueblo, midiendo la efectividad del trabajo del Partido y de todo el sistema político en función de la felicidad y satisfacción del pueblo. Con una visión estratégica, el Secretario General destacó que el Congreso ha encargado al Comité Central del Partido del XIV mandato realizar una evaluación integral de los 40 años de implementación del Programa de construcción del país en la etapa de transición al socialismo; además de evaluar los 100 años de liderazgo del PCV (1930-2030) y establecer las directrices para el liderazgo y desarrollo del país en los próximos 100 años (2030-2130). Puntualizó la necesidad de centrarse en la implementación seria de la Resolución en todo el sistema, asegurando resultados concretos. Cada comité partidista, cada organización del Partido, cada militante, y cada institución, especialmente sus líderes, deben pasar de una "comprensión correcta" a una "ejecución efectiva", y de una "determinación firme" a "resultados claros". Es crucial combinar la "dirección" con el "control, supervisión y rendición de cuentas".



El Secretario General pidió a las organizaciones del Partido en todos los niveles que actúen con urgencia para estudiar, sistematizar y poner en marcha los documentos del Congreso de manera efectiva, integral y coherente.



Se deben movilizar todos los recursos y aprovechar todas las dinámicas, fomentando la unidad nacional para lograr con éxito los objetivos del Congreso. Los programas de acción deben implementarse con firmeza, para que cada resolución y acción se convierta rápidamente en un motor de desarrollo.



El líder partidista manifestó su plena confianza en que, con la responsabilidad y el honor ante el Partido, el pueblo y la nación, el Comité Central del XIV mandato estará unido y comprometido con la innovación y la creatividad, sirviendo al país y al pueblo.



Instó a que cada miembro del Comité Central dé ejemplo, mantenga su integridad, y continúe con el aprendizaje y la práctica de los ideales y el estilo del Presidente Ho Chi Minh, mejorando su valentía política y capacidad profesional para cumplir con las tareas asignadas, junto con todo el Partido, el pueblo y el Ejército, logrando el éxito de la resolución del Congreso.



En esta ocasión, To Lam expresó su agradecimiento a las organizaciones del Partido, a los veteranos revolucionarios, a los miembros del Parlamento, al Frente de la Patria de Vietnam, y a todas las organizaciones políticas y sociales, así como a todos los trabajadores, campesinos, empresarios, intelectuales, fuerzas armadas, y el pueblo de todo el país, incluidos los vietnamitas en el extranjero, por su participación activa, responsable y valiosa contribución a los documentos del Congreso, lo cual fue esencial para el éxito de este evento.



También agradeció sinceramente a los partidos políticos, organizaciones y amigos internacionales que participaron en la apertura y clausura del Congreso, enviaron felicitaciones y demostraron su solidaridad y apoyo hacia el Partido Comunista de Vietnam y el pueblo vietnamita.



El Secretario General ratificó que Vietnam persiste en la política exterior a favor de la independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, siendo un amigo confiable, un socio activo y responsable de la comunidad internacional, siempre dispuesto a fortalecer la cooperación para crear paz, estabilidad y prosperidad compartida, por un futuro sostenible para la región y el mundo.



El éxito rotundo del XIV Congreso refleja la confianza, la voluntad y la visión del desarrollo de nuestro país. Con la unidad y la determinación, las importantes decisiones tomadas, la unidad de acción del Partido, el poder del pueblo y la gran solidaridad nacional, estamos convencidos de que lograremos el éxito rotundo de las resoluciones del XIV Congreso, construyendo un Vietnam de paz, independiente, democrático, próspero y civilizado, en el camino hacia el socialismo, remarcó.