Secretario general del PCV: Dak Lak debe consolidarse como eje de conexión regional

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, interviene en la cita (Foto: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, junto con una delegación, visitó y sostuvo hoy una reunión de trabajo con el Comité del Partido, las autoridades y el pueblo de la provincia de Dak Lak, con motivo de la celebración exitosa del XIV Congreso del Partido y el Año Nuevo Lunar de 2026.



Al reconocer los resultados alcanzados en 2025, el Secretario General elogió el sentido de responsabilidad y los esfuerzos realizados por la provincia, y expresó su confianza en que Dak Lak iniciará el nuevo mandato con renovado impulso y alta determinación. Instó a las autoridades locales a concretar la Resolución del XIV Congreso mediante acciones específicas y resultados medibles desde el comienzo del mandato.



Subrayando la necesidad de renovar el pensamiento sobre el desarrollo, el dirigente propuso que Dak Lak pase de un enfoque centrado en la gestión territorial a la creación de un espacio estratégico de desarrollo; y que consolide su papel como eje de conexión entre la Altiplanicie Occidental, la costa sur central, las zonas fronterizas y los corredores económicos nacionales.



Señaló la importancia de impulsar el desarrollo a lo largo del eje “tierras altas–costa–frontera”, tomando como pilares la infraestructura de transporte, la logística, la energía y la infraestructura digital, y formando nuevos polos de crecimiento vinculados con la defensa y la seguridad.



La provincia debe construir un nuevo modelo de crecimiento basado en la productividad, la innovación y la calidad institucional; transitar de la explotación de recursos y la agricultura primaria hacia la transformación profunda, las energías renovables, la economía marítima, el turismo de alta calidad y la economía digital; y armonizar el desarrollo con la protección forestal y ambiental, garantizando medios de vida sostenibles para las minorías étnicas.



El líder partidista exigió remover los cuellos de botella institucionales, especialmente en materia de tierras agrícolas y forestales; mejorar sustancialmente el entorno de inversión, reduciendo costos y tiempos para las empresas; promover con fuerza el sector privado, asegurar igualdad de condiciones y respaldar a los hogares comerciales y a las pequeñas empresas.

El secretario general To Lam regala una estatua del Presidente Ho Chi Minh al Comité del Partido, las autoridades y el pueblo de la provincia de Dak Lak (Foto: VNA)

Dak Lak debe prestar especial atención al desarrollo de recursos humanos, vinculando la formación con las necesidades de los nuevos sectores motores; situar la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la innovación en el centro de la estrategia; garantizar un desarrollo inclusivo, elevar el nivel de vida de la población, preservar la identidad cultural de la Altiplanicie Occidental y la cultura marítima, y no sacrificar el medio ambiente en aras de un crecimiento a corto plazo, orientó.



Como territorio estratégico, dijo, la provincia ha de articular el desarrollo socioeconómico con el fortalecimiento de la defensa y la seguridad, consolidando una sólida base de apoyo de las masas. Asimismo, debe construir una administración ágil, disciplinada e íntegra, tomando como referencia la eficacia y la satisfacción ciudadana.



En esta ocasión, el Secretario General y la delegación entregaron obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales, personas con méritos revolucionarios, líderes comunitarios destacados y hogares afectados por tormentas e inundaciones. Los bancos BIDV, Vietcombank y Agribank aportaron fondos para la construcción de 300 viviendas destinadas a hogares pobres y en situación de vulnerabilidad.



Ese mismo día, To Lam visitó y extendió sus felicitaciones de Año Nuevo al exsecretario del Comité Provincial del Partido de Dak Lak, Y Luyen./.